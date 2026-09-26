Artista din România care nu vrea să-și mai cumpere haine de la 1 octombrie 2026. Motivul pentru care a luat această decizie

Artista din România care nu vrea să-și mai cumpere haine de la 1 octombrie 2026. Motivul pentru care a luat această decizie
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Ozana Barabancea / Sursa foto: Social media
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O cunoscută figură din showbiz a ales să își impună o regulă neobișnuită pentru următoarea perioadă. Vedeta și-a propus ca, timp de un an, să nu mai cheltuiască bani pe haine noi. Le-a povestit și urmăritorilor despre această provocare, explicând într-o postare online ce se află în spatele deciziei și de ce a considerat că este momentul să facă o schimbare în ceea ce privește cumpărăturile vestimentare.

Ozana Barabancea și-a propus o provocare personală și a decis să renunțe complet la cumpărăturile de haine până la 1 octombrie 2027. Artista își dorește să respecte această regulă timp de un an, într-o perioadă în care viața sa a trecut prin numeroase schimbări.

În ultima vreme, soprana a atras atenția și prin transformările sale fizice. Mai mult decât atât, noua decizie arată că schimbările nu se opresc aici.

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„Vreau să îmi controlez această nevoie compulsivă”

Artista a mărturisit că următoarea sesiune de cumpărături vestimentare va avea loc abia în toamna anului viitor. Ozana a explicat că decizia vine după ce și-a dat seama cât de multe haine s-au strâns în garderoba sa de-a lungul timpului, inclusiv articole pe care nu a apucat nici măcar să le poarte și care au rămas cu etichetele intacte.

Vedeta recunoaște că tendința de a cumpăra constant haine a devenit pentru ea o problemă. Totodată, ea spune că își dorește să renunțe la acest comportament pe care îl consideră compulsiv.

Ozana consideră că garderoba pe care o are deja îi oferă suficiente variante pentru a crea ținute diferite, motiv pentru care vrea să renunțe pentru o perioadă la cumpărăturile vestimentare.

În schimb, banii pe care i-ar fi alocat hainelor își dorește să îi folosească pentru alte lucruri care îi aduc satisfacție, precum activitățile sportive, călătoriile, lectura sau pelerinajele.

„Următoarea mea achiziție vestimentară va fi pe 1 octombrie 2027! Asta mi-am propus. Să vedem dacă-mi iese! Am destule, am haine cu etichetă pe ele, am donat, am dăruit și tot pline îmi sunt dulapurile. Prefer să investesc în sport, în concedii, în cărți și în pelerinaje. Vreau să mă disciplinez! Să învăț cuvântul și noțiunea de DESTUL.

Aș putea face combinații de N luate câte K, astfel încât să am două-trei ținute impecabile pe zi. Vreau să-mi controlez această nevoie compulsivă de a achiziționa haine. E despre mine și neputințele mele! E un pariu cu mine însămi! Oare o să-mi iasă? Hai, să aveți spor în toate de la Dumnezeu!”, a scris Ozana pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Cântăreața a apelat la schimbări radicale după ce a slăbit 37  de kilograme

În ultimii ani, Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare fizică vizibilă. După ce a reușit să dea jos 37 de kilograme, artista a continuat procesul de schimbare și a apelat la proceduri estetice pentru a-și remodela silueta.

Printre intervențiile la care a recurs se numără și operația de ridicare a sânilor. Ulterior, ea a optat pentru o intervenție în zona gâtului, unde și-a dorit să scape de pielea rămasă în exces.

CITEȘTE ȘI: Ozana Barabancea, o nouă intervenție estetică la 56 de ani. La ce procedură apelează: ”Și când eram grasă, și când eram slabă, tot nu era ce trebuie”

Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea

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