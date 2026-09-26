Mesajul transmis de sora Valentinei Tănasie după înmormântarea tinerei ucise în Vâlcea. Ți se rupe sufletul!

Familia Valentinei Tănasie trece prin momente extrem de dificile după ce tânăra din Vâlcea a fost ucisă, iar trupul ei neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză abandonată în apele unui baraj. După înmormântarea tinerei, sora acesteia, Eliza Tănasie, a transmis un mesaj în mediul online, mulțumindu-le celor care i-au fost alături în perioada dureroasă pe care o traversează familia.

Eliza Tănasie este cunoscută în mediul profesional ca hairstylist și are o activitate internațională în domeniul beauty. În aceste zile, însă, atenția ei s-a îndreptat către familie și către pierderea Valentinei, sora alături de care a crescut.

Ce mesaj a transmis sora Valentinei

După ceremonia de înmormântare, Eliza a ales să le transmită un mesaj celor care au sprijinit-o și i-au trimis gânduri în perioada de după tragedie. Gestul vine într-un moment în care familia încearcă să facă față pierderii și să proceseze circumstanțele în care Valentina și-a pierdut viața.

Cazul Valentinei Tănasie a provocat un puternic impact în Vâlcea după ce trupul tinerei a fost descoperit într-o valiză care plutea în zona barajului Zăvideni, din comuna Ionești.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile și mesajele voastre. Am primit extrem de multe mesaje de încurajare și am încercat să răspund la majoritatea cum am reușit. Urmează o perioadă extrem de grea pentru familia mea. Încerc să fiu puternică pentru ei, deși încă îmi este foarte greu să accept ceea ce s-a întâmplat. Aș vrea să-i mulțumesc unei fete care m-a ajutat.

Eram pe stradă când am primit vestea că sora mea nu mai este. Nu ştiu exact câți oameni erau în jurul meu în momentul ăla, știu doar că ea a fost singura care s-a oprit. Nu mă cunoştea, nu știa ce mi se întâmplase, dar m-a văzut plângând, eram pe asfalt, a venit la mine și m-a luat în brate. Îți mulțumesc că te-ai oprit. Îți mulțumesc că, dintre atâţia oameni care au trecut pe lângă mine, tu ai ales să vezi că un om avea nevoie de ajutor. Și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine, la sora mea și la familia noastră în aceste zile”, a transmis Eliza.

Descoperirea a fost făcută de un pescar, care a observat obiectul plutind pe apă și a alertat autoritățile. Valiza avea dimensiuni de aproximativ 80 pe 50 de centimetri, iar în interior se afla trupul neînsuflețit al tinerei.

Anchetatorii au demarat imediat cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat și pentru a identifica persoana responsabilă. Cazul a intrat în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care au continuat investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care Valentina a murit.

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