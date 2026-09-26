De ce cartofii și ceapa nu ar trebui păstrate împreună. Greșeala care le poate face să se strice mai repede

De ce cartofii și ceapa nu ar trebui păstrate împreună. Greșeala care le poate face să se strice mai repede
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Cartofii și ceapa sunt printre alimentele pe care multe persoane le păstrează în același coș, dulap sau sertar din bucătărie. La prima vedere, alegerea pare logică pentru că ambele preferă locurile întunecate și bine ventilate.

Păstrate însă una lângă cealaltă, se pot deteriora mai repede decât dacă ar fi depozitate separat. Motivul ține de ceea ce se întâmplă cu cele două legume după ce au fost recoltate. Ceapa eliberează gaze care pot accelera încolțirea și deteriorarea cartofilor, motiv pentru care cele două nu ar trebui depozitate împreună, potrivit Real Simple.

Cartofii, la rândul lor, conțin multă apă și eliberează umezeală în timpul depozitării. Într-un spațiu închis, aceasta poate crea condiții mai puțin favorabile pentru ceapă și poate contribui la înmuierea sau alterarea ei.

Astfel, chiar dacă ambele alimente rezistă o perioadă îndelungată atunci când sunt păstrate corect, depozitarea lor în același recipient poate scurta perioada în care rămân în stare bună.

Unde ar trebui păstrați cartofii

Cartofii se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros, întunecat, uscat și bine ventilat. Expunerea la lumină poate duce la înverzirea lor și la creșterea concentrației de glicoalcaloizi, printre care solanina.

Din acest motiv, un dulap bine aerisit sau o cămară reprezintă, în general, o alegere mai bună decât blatul de bucătărie expus la lumină.

La fel de important este recipientul. Cartofii au nevoie de circulația aerului, astfel că pungile de hârtie, coșurile sau recipientele ventilate sunt preferabile pungilor din plastic închise ermetic, în care se poate acumula umezeală.

De asemenea, este indicat ca aceștia să fie verificați periodic. Un cartof care începe să putrezească trebuie îndepărtat pentru a nu favoriza deteriorarea celor din jur.

Cum se păstrează corect ceapa

Și ceapa întreagă preferă un spațiu uscat, răcoros, întunecat și bine ventilat. Diferența importantă este că ar trebui să aibă propriul loc, separat de cartofi.

Plasele, coșurile și alte recipiente care permit aerului să circule sunt potrivite. În schimb, pungile de plastic închise pot reține umezeala și pot favoriza apariția mucegaiului.

Regulile se schimbă după ce ceapa a fost tăiată. În acest caz, nu mai trebuie păstrată în cămară, ci în frigider, într-un recipient bine închis.

Cartofii și ceapa nu trebuie neapărat depozitate în încăperi diferite. Important este să nu fie ținute împreună în același coș sau recipient și să existe suficientă distanță și circulație a aerului între ele.

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