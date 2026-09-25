Noi discuții despre starea de sănătate a lui Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping. Detaliul care a atras atenția

Noi discuții despre starea de sănătate a lui Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping. Detaliul care a atras atenția
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Sursa foto: Profimedia
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Donald Trump a provocat noi discuții pe rețelele sociale despre starea sa de sănătate după apariția alături de președintele chinez Xi Jinping. Un detaliu vestimentar a atras atenția în timpul ceremoniei de întâmpinare: președintele american a purtat mănuși negre, ceea ce i-a făcut pe unii internauți să speculeze că Trump le-ar fi folosit pentru a-și ascunde vânătăile de pe mâini.

Donald Trump l-a întâmpinat miercuri pe Xi Jinping la Joint Base Andrews, în Maryland, la începutul vizitei de stat a liderului chinez în Statele Unite.

Președintele american, în vârstă de 80 de ani, a apărut îmbrăcat cu un palton și purtând mănuși negre, o alegere care a atras rapid atenția pe rețelele sociale, relatează RadarOnline.

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Temperatura era de aproximativ 19 grade Celsius, iar Trump era singurul dintre cei doi lideri și soțiile lor care purta mănuși.

Unii utilizatori ai rețelelor sociale s-au întrebat dacă alegerea ar putea avea legătură cu vânătăile care au fost observate în repetate rânduri pe mâinile președintelui american.

Sursa foto: Profimedia

Vânătăile de pe mâinile lui Donald Trump au provocat întrebări și în trecut

Semnele vizibile pe mâinile președintelui american au atras atenția în mai multe rânduri, iar Trump a fost fotografiat uneori cu machiaj aplicat în zona respectivă.

Președintele a vorbit anterior despre vânătăi și le-a pus în legătură cu aspirina pe care spune că o ia zilnic.

Casa Albă a oferit, la rândul său, explicații pentru apariția acestora, invocând atât utilizarea aspirinei, cât și numărul mare de strângeri de mână asociate activității publice a președintelui.

Sursa foto: Profimedia

Alegerea vestimentară a provocat speculații pe rețelele sociale

Mai mulți utilizatori au remarcat contrastul dintre ținuta lui Trump și cea a celorlalți participanți la ceremonia de întâmpinare și au lansat diferite teorii despre motivul pentru care președintele american purta mănuși în condițiile unei temperaturi relativ blânde.

Unele dintre comentarii au făcut legătura cu vânătăile observate anterior pe mâinile sale, în timp ce altele s-au limitat la întrebări despre alegerea neobișnuită a ținutei.

Președintele american și-a scos, de altfel, mănușa pentru a-l saluta pe Xi Jinping la sosirea acestuia, după care a pus-o din nou.

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