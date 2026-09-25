Acuzații la adresa mamei lui Iosif, băiețelul de 4 ani înecat în Trotuș. Localnicii spun că l-ar fi agresat pe micuț

Acuzații la adresa mamei lui Iosif, băiețelul de 4 ani înecat în Trotuș. Localnicii spun că l-ar fi agresat pe micuț
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Tragedia care a cutremurat comunitatea din Dofteana, județul Bacău, a fost urmată de momente tensionate. Iosif, un băiețel în vârstă de numai 4 ani, care fusese dat dispărut și căutat ore întregi de autorități, pompieri, voluntari și localnici, a fost găsit fără viață. După descoperirea trupului copilului, în zonă au avut loc scene tensionate, iar mama acestuia a fost confruntată de mai multe persoane.

Dispariția lui Iosif a mobilizat întreaga comunitate din Dofteana. Băiețelul plecase de acasă, iar familia a alertat autoritățile. În scurt timp, polițiștii și pompierii au început căutările, fiind sprijiniți de voluntari și de localnici care au încercat să îl găsească pe copil cât mai repede.

Pe măsură ce orele au trecut, speranța că băiețelul va fi găsit în viață a rămas principala preocupare a celor implicați în operațiunea de căutare. Echipele au verificat mai multe zone din apropierea localității, iar râul Trotuș și împrejurimile acestuia au intrat în atenția salvatorilor.

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Din păcate, operațiunea s-a încheiat cu o veste tragică. Iosif a fost găsit decedat în râul Trotuș. Primele informații indică posibilitatea ca băiețelul să fi ajuns în apă și să se fi înecat, însă împrejurările exacte în care copilul a dispărut și a ajuns în zona respectivă urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Momente tensionate după descoperirea copilului

Vestea morții lui Iosif a provocat o reacție puternică în rândul oamenilor care participaseră la căutări. Durerea și șocul s-au transformat, la un moment dat, în tensiuni, iar mama copilului a fost confruntată de mai multe persoane prezente în zonă.

Mama băiețelului/foto: Facebook

Oamenii au făcut acuzații la adresa femeii și au pus sub semnul întrebării modul în care copilul ar fi fost supravegheat și îngrijit. Unele dintre persoanele prezente au susținut inclusiv că băiețelul ar fi avut urme pe corp, însă aceste afirmații nu reprezintă, în acest moment, concluzii oficiale ale anchetatorilor.

„Criminalo! Ești o criminală. Ai bătut copilul, are urme pe el, criminalo!”, au spus oamenii către mama lui Iosif.

Foto: Facebook

„Dumnezeu să-l ierte acolo sus printre îngeri păcat”, „Păcat…. doar 4 anisori… părinţii ce au făcut??? înțeleg e greu cu un copil normal… dar cu un copil cu autism? Copii cu autism sunt copii speciali cărora le trebuie atenție 24/24…. of saracul copilas…”, „mama copilului avea si ea probleme?”, au fost câteva dintre comentarii.

Mesajul transmis de Primăria Dofteana

Tragedia a avut un puternic impact asupra comunității locale. Primăria Dofteana a transmis un mesaj după ce trupul copilului a fost găsit, subliniind amploarea mobilizării din timpul operațiunilor de căutare.

„O veste cumplită pentru comunitatea noastră… Din păcate, copilul de 4 ani, dispărut ieri din satul Dofteana, a fost găsit decedat în râul Trotuș. De ieri și până astăzi, polițiști, pompieri, voluntari și oameni din comunitate s-au mobilizat și au participat neîncetat la căutări, cu speranța că micuțul va fi găsit în viață.

Din păcate, vestea pe care nimeni nu și-a dorit-o a venit astăzi. În aceste clipe de durere, suntem alături de familia greu încercată. Nu există cuvinte pentru o asemenea pierdere. Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar familiei să îi dea putere să treacă peste această cumplită încercare”, a transmis Primăria Dofteana.

CITEȘTE ȘI: Iosif, un băiețel de 4 ani din Bacău, a dispărut fără urmă. Polițiștii, jandarmii și voluntarii s-au mobilizat de urgență

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