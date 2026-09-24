Iosif, un băiețel de 4 ani din Bacău, a dispărut fără urmă. Polițiștii, jandarmii și voluntarii s-au mobilizat de urgență

Este alertă de dispariție în România! Avram Iosif Laurențiu, un băiețel în vârstă de 4 ani, este de negăsit. Dispariția copilului a fost semnalată la 112 după ce acesta a plecat de acasă, din comuna Dofteana.

Este mobilizare masivă în Bacău, după ce joi, 24 septembrie, Avram Iosif Laurențiu, un copil în vâstă de 4 ani, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Imediat după primirea apelului, la nivelul IPJ Bacău a fost activat Centrul de Monitorizare.

Echipe de căutare formate din polițiștii, jandarmii și voluntarii din Onești, județul Bacău, desfășoară operațiuni de căutare și salvare în zona comunei Dofteana. Persoanele care pot oferi informații despre minor sau care îl observă sunt rugate să sune de urgență la numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.

Avram Iosif Laurențiu este de negăsit

La momentul plecării, copilul era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni lungi de culoare gri, un tricou albastru și era desculț. SEMNALMENTE: 19 kilograme, ochi albaștri, păr șaten deschis.

„La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurenţiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului”, a transmis IPJ Bacău.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe minorul Iosif Avram Laurențiu

Persoanele care pot oferi informații despre minor sau care îl observă sunt rugate să sune de urgență la numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție. Autoritățile din județul Bacău fac apel la persoanele care dețin informații care pot conduce la găsire minorului.

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