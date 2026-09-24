Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20%. Avertismentul șefului Ryanair

Biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ în vara lui 2027, pe fondul prețurilor ridicate ale combustibilului. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, estimează că tarifele practicate de unele companii aeriene ar putea crește cu 10% până la 20% anul viitor, în condițiile în care operatorilor le va fi tot mai greu să absoarbă costurile suplimentare.

Șeful Ryanair a declarat că operatorul low-cost nu intenționează să introducă o suprataxă pentru combustibil, în ciuda creșterii prețului kerosenului. O’Leary se așteaptă însă ca alte companii aeriene să transfere o parte din costuri către pasageri, fie prin astfel de taxe, fie prin bilete mai scumpe, potrivit Reuters.

Companiile aeriene au fost protejate într-o anumită măsură în vara lui 2026 de contractele prin care își asiguraseră din timp combustibilul la anumite prețuri. Situația ar urma să fie însă diferită anul viitor.

„Majoritatea companiilor aeriene aveau combustibilul bine acoperit pentru vara lui 2026 și, prin urmare, am putut absorbi într-o anumită măsură șocul provocat de prețurile mult mai mari ale petrolului din această vară”, a explicat Michael O’Leary.

Directorul Ryanair avertizează că posibilitățile companiilor de a suporta aceste costuri fără să le transfere către clienți vor fi mult mai reduse în 2027.

„Niciunul dintre noi nu va putea absorbi aceste prețuri mult mai mari ale petrolului anul viitor (…) iar costurile vor fi transferate sub forma unor suprataxe pentru combustibil sau a unor tarife aeriene mai mari”, a spus el.

Ryanair spune că nu va introduce o suprataxă pentru combustibil

Michael O’Leary susține că Ryanair nu intenționează să aplice o taxă suplimentară pasagerilor pentru a compensa costul mai mare al combustibilului.

„Ryanair nu va introduce o suprataxă pentru combustibil, dar companiile tradiționale cu siguranță o vor face vara viitoare”, a afirmat șeful companiei.

O’Leary estimează că tarifele practicate de alți operatori aerieni ar putea crește cu 10% până la 20% în vara lui 2027.

Ryanair încearcă să reducă impactul prețurilor ridicate și prin limitarea capacității. Compania și-a redus prognoza privind numărul de pasageri transportați în anul fiscal 2027 de la 216 milioane la 214 milioane.

Măsura are ca scop diminuarea expunerii companiei la partea de combustibil pentru care prețul nu a fost asigurat în avans.

Șeful Ryanair se așteaptă la noi probleme pentru companiile aeriene

Prețurile ridicate ale combustibilului ar putea avea consecințe mai ample asupra industriei aviatice europene. O’Leary se așteaptă ca operatorii care înregistrează deja pierderi să întâmpine dificultăți și mai mari.

„Companiile aeriene care în prezent înregistrează pierderi vor da faliment. Acest lucru va accelera consolidarea Europei în jurul a patru mari companii aeriene: British Airways, Lufthansa, Air France și Ryanair”, a declarat el.

Șeful Ryanair a mai spus că speră ca prețurile combustibilului pentru avioane să crească mai rapid anul viitor, deoarece acest lucru ar accelera dispariția unor companii concurente.

Ryanair se află deja în discuții cu aeroporturi care se tem că falimentele unor operatori ar putea duce la reducerea numărului de zboruri.

Industria aviatică se confruntă de mai multe luni cu o creștere puternică a costului combustibilului. În Europa, situația este complicată și de problemele de aprovizionare, în condițiile în care continentul a fost nevoit să caute noi surse de kerosen după perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu, mai scrie Reuters.

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