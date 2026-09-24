Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o

Vlad Bălțățeanu este dat în urmărire generală, după ce anchetatorii au constatat că ar fi principalul suspect în cazul morții Valentinei. Mama bărbatului în vârstă de 30 de ani a făcut noi dezvăluiri importante. Aceasta susține că nu a întrebat nimic de iubita lui pentru că nu ar fi bănuit că urmează o astfel de tragedie.

Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt, în data de 22 septembrie, de mai mulți pescari. Înainte să se afle de tragedie, iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, ar fi fugit în Ungaria, cu ajutorul unui prieten care i-ar fi împrumutat mașina, fără să știe că este bănuit de omor.

Pe de altă parte, mama acestuia a explicat că ultima dată l-a văzut luni, 21 septembrie, iar atunci când a plecat, i-a spus că se va duce în Capitală. Nici cea care i-a dat viață nu se aștepta la gestul fiului său. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale atunci când a întrebat de Valentina

Prietenul bărbatului suspect în acest caz a fost audiat la Sibiu. Momentan, anchetatorii sunt de părere că bărbatul nu ar fi știut ce s-a întâmplat, de fapt.

Totodată, mama sa a fost chemată în fața autorităților, iar acum face noi declarații importante. Aceasta susține că ultima dată l-a văzut luni, atunci când ea era la cules de mere, însă nu s-a gândit o clipă că va recurge la acest gest înfiorător. Mai mult decât atât, ea l-a descris ca fiind un om calm și liniștit, la ultima lor întâlnire.

„Luni l-am văzut. Nu știu, în jurul orei pe aici 12-1, că eram la cules de mere, mi-a zis că pleacă la București, că și acolo avea clienți și vine să mă ducă la analize. Atât. Foarte liniștit, foarte calm”, a declarat mama lui Vlad Bălțățeanu, pentru PRO TV.

Pe de altă parte, atunci când a fost vorba de Valentina, femeia spune că nici nu a întrebat pentru că el i-ar fi spus să nu îi pune întrebări când pleacă de acasă.

„Nu am întrebat, pentru că nu am întrebat. El mi-a spus de multe ori, fiind de mic plecat de acasă, ‘să nu mai întrebi, mami, unde mă duc’, că știu ce am eu de făcut”, a mai adăugat ea.

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Ultimele cuvinte ale Valentinei, tânăra găsită fără viață în râul Olt. Cu cine a vorbit înainte de tragedie