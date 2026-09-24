Crima din Mangalia și cea din Vâlcea, trase la indigo! Alina și Valentina au sfârșit în același fel tragic

Crima din Mangalia și cea din Vâlcea, trase la indigo! Alina și Valentina au sfârșit în același fel tragic
Valentina și Ioana, morți trase la indigo/ sursă foto: colaj CANCAN
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Cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani care a fost ucisă și abandonată într-un geamantan pe râul Olt, amintește de moartea violentă a Alinei, tânăra de 18 ani care a fost ucisă de prietena ei și abandonată într-o valiză într-un parc din Mangalia. 

Descoperirea de pe râul Olt a fost făcută marți, 22 septembrie, când un pescar a observat un geamantan plutitor în apele râului. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit în interior cadavrul Valentinei, o tânără de 28 de ani din Filiași. Din primele informații, fata ar fi murit în urma unor lovituri puternice în zona capului. Până în acest moment, principalul suspect în cazul crimei este Vlad Bălțățeanu, iubitul ei, care este căutat internațional de Poliția Română.

Vlad Bălțățeanu este căutat de Poliția Română.

Moartea Valentinei seamănă izbitor cu cea a Alinei, tânăra de 18 ani care a fost ucisă de prietena ei, apoi abandonată într-un geamantan sub o bancă dintr-un parc din Mangalia. În ambele cazuri, fetele au fost ucise de oameni în care aveau încredere. De asemenea, agresorii au încercat să își șteargă urmele fatelor, ascunzând cadavrele într-un geamantan. În cazul Valentinei, principalul suspect a abandonat valiza pe râul Olt, iar în cazul Aline, criminala a abandonat geamantanul sub o bancă dintr-un parc.

Alina și Valentina, destine trase la indigo

Cazul Alinei a îngrozit România în anul 2023. Tânăra de 18 ani venise pe litoral alături de cea mai bună prietenă să muncească. Fetele se angajaseră cameriste și locuiau împreună. În urma unor neînțelegeri și tensiuni mocnite, relația dintre cele două începuse să devină distantă, iar ultima ceartă s-a sfârșit tragic.

Imagini de pe camerele de supraveghere cu momentul în care Loredana lasă geamantanul cu trupul Alinei sub o bancă /sursă foto: social media

Într-un puseu de furie, Loredana, prietena ei, a ucis-o cu o lovitură de cuțit în zona gâtului, i-a înghesuit trupul într-un geamantan, a chemat un taxi și a pornit spre un parc din Mangalia. După ce a lăsat cadavrul sub o bancă, tânăra s-a întors la locul crimei, în camera de hotel în care locuia cu prietena ei, a șters umele crimei și a plecat la muncă. La nici 24 de ore de la crimă, Loredana a fost reținută de polițiști. După mai multe ore de audieri, tânăra și-a recunoscut fapta tot în fața anchetatorilor.

Filmului crimei din Vâlcea i se adaugă noi detalii. Traseul lui Vlad după ce Valentina a murit

Valentina, ultima postare înainte de crimă. Imaginea care a apărut pe TikTok cu cinci zile înainte ca tânăra să fie găsită moartă

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