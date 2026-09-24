BANCUL ZILEI | Ileana se întoarce de la policlinică

Mai este puțin până la weekend, însă ne putem lua porția de râs încă de joi. De această dată, CANCAN.RO vă aduce un banc în centrul căruia se află Ileana și o situație neașteptată. După o vizită la policlinică, femeia află un adevăr pe care l-a ignorat timp de trei decenii și se întoarce acasă hotărâtă să-i spună totul lui Gheorghe.

Ileana vine acasă de la policlinică:

– Gheorghe, știi, ceea ce timp de 30 de ani am crezut că e orgasm, în realitate este astm bronșic!

Alte bancuri amuzante

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia

Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia şi cu voce slăbită îi spuse:

– Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot muri în pace.

– Lasă, spuse ea, stai liniştit, nu e bine să faci niciun efort.

– Nu, nu, spuse el, vreau să-ţi spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună prietenă a ta.

– Ştiu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!

Bulă, vasele sparte și patul rupt

– Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?

– M-am certat cu Bubulina groaznic ieri.

– Dar patul de ce este rupt?

– Pentru că azi-noapte ne-am împăcat.

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?

– Da, desigur!…

– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?

– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.

– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!

– Când ați dori să plecați?

– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

Turistul japonez

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.

– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.

Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.

– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.

Ajung la Inter:

– 120 euro, îi cere șoferul.

– O-la-la! Foarte scump!!!

Șoferul ăi raspunde:

– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

Bulă în Veneția

– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.

– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?

– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.

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BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului