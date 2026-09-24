Noi detalii în cazul lui Sergiu Țârnă, barmanul de 25 de ani ucis de Anul Nou. Ce a făcut polițistul italian înainte să-l împuște

Sergiu Țârnă a fost ucis în noaptea de Anul Nou, în Italia, de un fost polițist. Din spatele gratiilor, el a explicat de ce a recurs la acest gest, însă acum, un alt detaliu iese la suprafață. Anchetatorii au o nouă pistă în cazul tânărului.

Sergiu Țârnă avea 25 de ani și era originar din Republica Moldova. El a fost ucis în noaptea de Revelion, cu un singur glonț în cap. Principalul suspect este Riccardo Salvagno, un bărbat în vârstă de 40 de ani, fost ofițer de poliție locală din Veneția.

De curând, el a explicat că a recurs la acest gest pentru că tânărul ar fi avut imagini și videoclipuri compromițătoare cu el. Cu toate acestea, anchetatorii au scos la iveală un alt detaliu important. Potrivit acestora, polițistul ar fi consumat înainte substanțe interzise.

Noi detalii ies la suprafață în cazul lui Sergiu Țârnă

Înainte să îl răpească și să îl ucidă pe tânărul din Republica Moldova, Riccardo Salvagno, principalul suspect, ar fi consumat substanțe interzise.

Potrivit publicației italiene Il Gazzettino, citată de stiridiaspora.ro, procurorul adjunct Christian Del Turco aduce în discuție și consumul de substanțe interzise ca factor agravant.

Anchetatorii au reconstituit noaptea crimei

Totodată, în același dosar a fost arestat și Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani, din Spinea. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că ar fi participat la faptele investigate, însă el nu ar fi consumat astfel de substanțe. În plus, autoritățile competente au reconstituit noaptea crimei cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă și a datelor din telefoanele mobile. Înregistrările i-ar fi surprins pe cei doi suspecți cum l-ar fi urcat cu forța în mașină pe Sergiu Țârnă.

De asemenea, un detaliu important este că mașina aparținea polițistului. Aflat după gratii de la începutul acestui an, el și-a explicat gestul. Riccardo Salvagno susține că a recurs la crimă pentru a împiedica răspândirea unor imagini și videoclipuri cu el și o persoană trans, surprinse într-un club dedicat. Ulterior, bărbatul și-ar fi negat intenția de a-l ucide pe tânăr.

„Voiam să-l speriem, să-l batem, dar a fugit, așa că l-am oprit. Apoi, arma s-a descărcat accidental”, a spus polițistul.

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