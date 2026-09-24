Legătura dintre Maria Avram de la Insula Iubirii și Valentina, fata din valiză! „Mi-a căzut telefonul din mână când am citit”

Legătura dintre Maria Avram de la Insula Iubirii și Valentina, fata din valiză! „Mi-a căzut telefonul din mână când am citit”
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Apar noi detalii despre cazul care a cutremurat o Românie întreagă! Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani, a fost găsită decedată într-o valiză aruncată în Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea. Principalul suspect este iubitul ei, un bărbat în vârstă de 30 de ani originar din Horezu, județul Vâlcea. Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi avut o relație de trei luni presărată cu numeroase certuri și scandaluri. Cu puțin timp înainte de tragedie, tatăl fetei a stat de vorbă cu iubitul ei ( principalul suspect), bărbatul asigurându-l pe Petre Tănăsie că nu știe unde este fata lui, apoi nu i-a mai răspuns la telefon. Acum, Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii dezvăluie pentru CANCAN.RO ce considera tatăl Valentinei despre bărbat, dar și de ce îi compara mereu cu perechea de la Insula Iubirii- Maria și Marius. 

Cazul fetei ucise de iubitul ei și aruncată într-o valiză în Olt continuă să scoată la suprafață noi detalii despre presupusul criminal. Bărbatul a fost dat în urmărire internațională de către autorități, iar între timp apar noi detalii despre relația pe care acesta o avea cu Valentina, dar și cu tatăl ei. Maria Avram face dezvăluiri exclusive despre relația pe care Petre Tănăsie ar fi avut-o cu fiica lui, dar spune și în ce context l-a cunoscut pe tatăl Valentinei.

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Maria Avram de la Insula Iubirii face dezvăluiri exclusive despre relația tatălui Valentinei cu presupusul criminal: „E înfiorător!”

Petre Tănasie, tatăl tinerei ucise, se cunoaște de mult timp cu Maria și Marius Avram, fiind lăutar și provenind din aceeași regiune cu Marius. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit și contextul în care l-a cunoscut personal pe Petre Tănasie. După nuntă, ea și Marius au organizat o petrecere mai restrânsă, un fel de nuntă de zi, în localitatea natală a soțului ei, iar atmosfera a fost întreținută chiar de tatăl Valentinei și al Elizei, care a fost angajat să cânte.

Pe tatăl fetei îl știam. A fost inclusiv la petrecerea noastră a doua zi după nuntă, ca și lăutar. Avea o simpatie, tot timpul a avut o simpatie pentru mine și pentru Marius. De curând noi am fost nași în România la fratele lui Marius, iar el a venit să cânte la nunta fratelui lui Marius. 

Ulterior a făcut o poză cu noi, a pus o descriere: „O poză cu nașii mei favoriți” și datorită acestui lucru multă lume a asociat că noi am fi nașii fetei sau nașii lui, dar nu este cazul. Suntem doar cunoștințe, este chiar din zona în care locuiește și Marius. Ei se cunosc de 20 de ani, iar pe mine mă cunoaște de 12 ani, dar au fost interacțiuni doar la petreceri și atât, nu suntem rude, nași”, a spus Maria Avram.

Fotografia publicată de tatăl victimei, Petre Tănăsie, alături de Maria și Marius

Fotografia publicată de tatăl victimei, Petre Tănăsie, alături de Maria și Marius

Maria Avram a ținut să precizeze că pe fiica bărbatului nu o cunoștea, cu atât mai puțin relația pe care aceasta o avea cu bărbatul care se presupune că i-a luat viața.

„Nu știam absolut nimic de relația ei. Știam că doamnul Petrică are două fete, una dintre fete e căsătorită pe lângă Vâlcea și ne asocia el cumva cu ei că suntem tineri și frumoși ca ei”, a mai declarat Maria.

În ceea ce privește relația Valentinei cu iubitul ei, Vlad, fosta concurentă de la Insula Iubirii susține că nu știa nimic despre problemele dintre ei, astfel că vestea morții tinerei a luat-o complet prin surprindere. Blonda a primit dis de dimineață un mesaj în care i se transmiteau „Condoleanțe”. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât Maria trece printr-o perioadă delicată cu tatăl ei, care are probleme cardiace.

„M-a șocat vestea. Am primit un mesaj pe Whatsapp de dimineața la ora 9.00 și mi s-a zis: „Condoleanțe!”. Mi-a căzut telefonul din mână când l-am văzut și apoi ulterior mi-au spus despre ce este vorba. Inițial m-am gândit la tatăl meu care are probleme cu inima, m-am speriat tare. Nu aveam habar de relația lor, dacă erau probleme, vă spun sincer că nu auzisem nimic, nici nu mă știu cu fata”, a mai povestit ea.

Maria Avram spune că nu a luat încă legătura cu Petre Tănăsie, tatăl tinerei găsite decedate. Blonda este conștientă de durerea pe care o simte acum bărbatul, mai ales că acesta ar fi fost nevoit să trecă prin unul dintre cele mai cumplite momente pentru un părinte: recunoașterea trupului fiicei sale la morgă.

„Am vrut să îi scriu tatălui, domnului Petre, dar am vorbit asta și cu Marius și cred că este prea mare șocul. E mult prea multă durere acum, o presiune imensă pe el, din câte știu, el a fost ieri dimineața la morgă să recunoască fata. E înfiorător!”, a mai declarat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

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