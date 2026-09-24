Lora nu vrea să devină mamă! Artista a explicat motivul: „Nu vreau să aduc un copil pe lumea asta rea”

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Lora este una dintre cele mai muncitoare artiste, dar nu a neglijat nici viața personală. Vedeta se iubește cu Ionuț Ghenu de peste un deceniu, iar în urmă cu doi ani a devenit doamna Ghenu. Fanii cuplului au așteptat cu nerăbdare vestea că cei doi își vor mări familia, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, artista dezvăluie motivul pentru care ea și soțul ei au ales să nu aducă pe lume un copil, dar vedeta pune punctul pe i și în privința zvonurilor false care au existat recent conform cărora cei doi s-ar fi despărțit. 

Lora a vorbit deschis despre unul dintre cele mai personale și sensibile subiecte din viața ei și a explicat motivul pentru care până acum a ales să nu devină mamă. Artista a mărturisit că experiențele prin care a trecut au determinat-o să se gândească mult până să ia această decizie, mai ales că, ea consideră că societatea în care trăim a devenit din ce în ce mai dură. Declarațiile sale vin într-un moment în care artista vorbește și despre relația cu soțul ei, presiunea publică și despre felul în care au afectat-o vorbele oamenilor.

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Lora, despre hate-ul gratuit: „Mă enervez câteodată pentru că nu îl înțeleg”

CANCAN.RO: Zi-mi ce ai făcut în ultima perioadă, Lora?

Lora: Am muncit cu brandul meu de cosmetice, o să lansez niște produse noi și am muncit foarte mult la ele.  Am terminat albumul meu, „Folclora”. Este o reinterpretare a unor piese din folclorul românesc, care au o însemnătate foarte mare pentru mine.  Și îl filmez, pentru că vreau să lansez albumul sub formă de concert. Și am emoții. Și am venit la petrecerea asta încercând să mă deconectez un pic, să mă obosesc ca să pot să dorm în noaptea asta. Pentru că înainte de orice chestie atât de mare, care în sfârșit se întâmplă, am emoții care mă țin trează noaptea și încerc să fiu bine, să mă odihnesc, să n-am cearcăne, să n-am…

CANCAN.RO: Deci încă mai ai emoții înainte de lansări, de evenimente foarte, foarte importante?

Lora: Păi n-ai cum. Fără emoție, pentru emoție facem totul. Dar nu trebuie să lăsăm emoția să ne copleșească.

CANCAN.RO: La nuntă ai făcut treaba asta? Te-ai obosit înainte să poți să dormi așa blană?

Lora: Să știi că da. Ca să pot să fiu odihnită. Și oricum eu am fost în adidași cu cristale de la 9 seara. Am zis, înainte de Zdob și Zdub, eu mi-am schimbat încălțările, pentru că n-am mai părăsit ringul de dans. La nunta mea am mâncat trei stridii și am dansat până dimineața.

Lora

Lora dezvăluie motivul pentru care a ales să nu aducă un copil pe lume

CANCAN.RO: Foarte frumos. Și îmi place treaba asta, că nu există aceste fițe despre care se vorbește.

Lora: Indiferent cât de frumoasă ești, indiferent cât de minunată ești, cât de bune sunt lucrurile pe care le oferi oamenilor, întotdeauna vor exista oameni care vor găsi ceva negativ la adresa ta. Și cred că e important să te concentrezi pe viața ta, e important să te concentrezi pe ce îți face ție plăcere să trăiești. Pentru că fiecare își pilotează propria viață și cred că e foarte important. Sunt oameni care nu au nimic interesant în viețile lor și le place să amărască și să trăiască viața altora și consideră că sunt îndreptățiți să facă chestia asta. Dar trebuie să ne concentrăm, pe cât putem, pe oamenii care apreciază, să ne cunoască ce oferim și ne oferă, la rândul lor, ce au mai bun.

CANCAN.RO: După cât timp petrecut în televiziune, presă și așa mai departe, ai reușit să depășești momentele astea? Adică când ți-ai dat tu seama că nu trebuie să mă afecteze critica celor din jur?

Lora: Întotdeauna o să te afecteze, pentru că dacă ești un om empatic, așa cum sunt eu, întotdeauna o să te afecteze. Pentru că eu sunt un om destul de logic și sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Eu nu înțeleg de ce cineva și-ar pierde timpul cu oameni care nu-i plac, urmărind oameni care nu-i plac, comentând la oameni care nu-i plac. Viața este atât de prețioasă, e atât de scurtă și mi se pare un timp pierdut când ai putea pur și simplu să iei controlul asupra vieții tale și să alegi să urmărești pe cine îți place, să te înconjori de energie bună ca să se deschidă oportunități frumoase în viața ta. Și eu, deși propovăduiesc ceea ce am auzit acum, asta nu înseamnă că pe mine nu mă afectează. Asta nu înseamnă că nu uit câteodată și mă enervez și mă frustrez și nu înțeleg de ce eu vin cu ce am eu mai frumos și frumosul meu e considerat atât de urât de unele persoane.

De ce a ales să nu devină mamă: „E prea multă răutate”

CANCAN.RO: O știre care s-a dat a fost că v-ați fi despărțit tu și Ionuț, că n-ați fost împreună la o nuntă. Știu că după a ieșit Ionuț public și a spus: „Suntem foarte bine, doar n-am fost împreună.”

Lora: Da. Și nu prea i-au luat declarațiile să le dea mai departe, că nu le-a convenit. E ciudat că și în 2026, în media, există dorința asta de a murdări oameni sau de a arunca în ei lucruri negative și mi se pare că e păcat. Înțeleg că e nevoie de trafic și e nevoie de engagement și e nevoie de bârfă. Și mie îmi place bârfa, nu mă înțelegeți greșit.

Lora, interviu exclusiv CANCAN cu Loriana Dasoveanu

Artista e dezamăgită de răutatea oamenilor

CANCAN.RO: Se întâmplă și în social media mult treaba asta, mai nou.

Lora: Exact. Doar că trebuie normalizată cumva bârfa asta în spațiu privat. Adică știți cum era înainte, când mâncai o sămânță în spatele blocului și bârfeai cu vecina pe altă vecină? Era ok așa. Sunt unele lucruri care trebuie descărcate, dar într-un spațiu privat și nu trebuie să amărâți oamenii cu păreri negative despre ei și despre viața lor, pe care până la urmă chiar nu o știți. Am suferit, m-a afectat, dar la sfârșitul zilei eu sunt în brațe cu un om care m-a ales încă o dată și eu l-am ales pe el încă o zi. Și cât o fi să reziste relația asta, atâta o să reziste, că eu nu mai sunt romantica incurabilă și idealistă. Am trecut prin prea multe și prefer să iau fiecare zi în parte, pas cu pas, și să vedem la sfârșit câte zile reușim să avem împreună în formula asta.

CANCAN.RO: Cumva treaba asta te-a împins și la decizia de a face un copil?

Lora: Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor, cum am fost eu. Și poate e un lucru care o să îi pună puțin pe gânduri pe oameni pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care gândesc ca mine. Și nu e neapărat un lucru sănătos pentru societate, pentru umanitate, dar e un lucru sănătos pentru mine și pentru femeile care aleg chestia asta. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea.

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