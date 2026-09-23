Scandal mare în casa fostului Andreei Marin! Tuncay, la cuțite cu fosta iubită, după ce i-a luat fetița

Scandal mare în casa fostului Andreei Marin! Tuncay, la cuțite cu fosta iubită, după ce i-a luat fetița
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În urmă cu doar câteva luni, totul părea perfect în familia lui Tuncay Öztürk. Fostul soț al Andreei Marin era surprins de CANCAN.RO alături de partenera lui și de fetița lor, într-un loc de joacă din Capitală. Relaxați, zâmbitori și cu ochii pe cea mică, cei doi păreau departe de orice scandal. Era 18 iunie 2026. Numai că, între timp, tabloul de familie s-ar fi făcut țăndări! La doar câteva luni după acele imagini, Tuncay și mama fetiței sale au ajuns să poarte războaie în tribunal!

Pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București au apărut două dosare care îi privesc pe cei doi și, mai ales, pe copilul lor.

În primul, mama a cerut o ordonanță președințială, adică o intervenție rapidă a judecătorilor într-o situație care nu ar suporta amânare. Tuncay apare în acest proces ca pârât.

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Separat, a fost deschis și un al doilea dosar, care privește exercitarea autorității părintești. Și aici, Tuncay este cel chemat în fața instanței.

Cu alte cuvinte, conflictul dintre cei doi nu ar mai fi doar unul de cuplu. Miza pare să fie chiar fetița lor.

Tuncay ar fi rămas cu copilul

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, în spatele celor două procese s-ar afla o situație extrem de tensionată.

Tuncay ar fi rămas cu fetița, iar mama copilului ar fi ajuns în situația de a nu o mai putea vedea așa cum își dorea. De aici ar fi pornit și războiul.

Femeia ar fi decis să apeleze la judecători tocmai pentru a putea regla cât mai repede situația copilului, fără să aștepte luni întregi până la finalul unui proces.

În paralel, ea a deschis și procesul privind autoritatea părintească, semn că ruptura dintre cei doi pare să fie una serioasă.

În iunie, nimic nu anunța furtuna

Cu atât mai surprinzător este totul cu cât, în urmă cu doar trei luni, CANCAN.RO îi surprindea pe cei trei împreună.

Tuncay, partenera sa și fetița lor petreceau timpul într-un loc de joacă din București. Fostul soț al Andreei Marin mânca liniștit o șaorma, le îmbia și pe fete și părea complet absorbit de copil.

Imaginile spuneau atunci povestea unei familii liniștite. Tuncay era surprins în ipostaza unui tată „topit după fetița lui”. Acum însă, aceeași fetiță pare să fie în centrul unei dispute care a ajuns până în fața judecătorilor.

În doar câteva luni, s-a trecut de la joacă în parc și momente de familie la două procese. Unul pornit pentru o soluție rapidă, celălalt, pentru a lămuri cum vor fi luate, de acum înainte, deciziile legate de copil.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Tuncay și mama fetiței și cum s-a ajuns de la imaginile liniștite din iunie la un asemenea război rămâne marea întrebare.

CANCAN.RO l-a contactat pentru a oferi un punct de vedere, însă nu a dat curs cererii până la momentul publicării articolului.

CITEȘTE ȘI: UNDE A DISPĂRUT TUNCAY OZTURK, LA 9 ANI DE LA DIVORȚUL DE ANDREEA MARIN

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