Fane Văncică a leșinat la înmormântarea fratelui său, Duduta. Imagini cu lacrimile de durere ale familiei

Fane Văncică la înmormântarea lui Duduta. Sursa foto CANCAN
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Fane Văncică a leșinat la înmormântarea fratelui său! Interlopul nu a mai putut să-și stăpânească durerea în momentul în care a văzut sicriul lui Duduta coborât în groapă. A fost clipa în care emoțiile l-au doborât pur și simplu, sub privirile celor veniți să-și ia rămas-bun.

Miercuri, 23 septembrie, Duduta, fratele mai mare al lui Fane Văncică, a fost condus pe ultimul drum. Pentru fratele său, ziua a fost una cumplită, iar momentul despărțirii a venit cu o lovitură greu de dus.

Fane Văncică a leșinat la înmormântarea fratelui său

Fane Văncică se află încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă de patru ani și trei luni. Pentru înmormântarea fratelui său, acesta a fost scos din penitenciar și transportat sub escortă.

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Apariția sa la funeralii a atras imediat atenția. Îmbrăcat complet în negru și însoțit îndeaproape de polițiști, Fane Văncică a ajuns la locul înmormântării pentru a-și lua rămas-bun de la fratele său. Durerea i s-a citit pe chip încă din primele momente. A încercat să rămână în picioare și să treacă peste clipele cumplite, însă despărțirea de Duduta l-a distrus.

Fane Văncică la înmormântarea lui Duduta

Fane Văncică la înmormântarea lui Duduta. Sursa foto CANCAN

Momentul cel mai greu a venit atunci când Duduta a fost băgat în groapă. Fane Văncică a fost copleșit de durere și, la un moment dat, a leșinat. La înmormântare a cântat și Costel Biju, iar atmosfera a fost una încărcată de tristețe.

Temutul interlop a transmis un mesaj emoționant

Fratele mai mare al lui Fane Văncică a murit luni, 21 septembrie, iar vestea tragică a fost făcută publică chiar de acesta. Temutul interlop a transmis și un mesaj emoționant pentru fratele cu care a copilărit.

„Astăzi, inima mea este sfâșiată de o durere pe care nu o pot exprima în cuvinte. Nu te voi uita niciodată, fratele meu drag. Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul meu și în sufletele noastre. Îți voi purta mereu amintirea, zâmbetul și locul tău special în inima mea. Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți așeze sufletul printre îngeri. Vei fi veșnic iubit și regretat”, a transmis Fane Văncică.

VESZI ȘI: Fane Văncică, în doliu! A murit fratele său: ”Inima mea este sfâșiată!”

Fane Văncică, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fratelui său. Primele imagini!

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