Vlad Bălțățeanu, principalul suspect al crimei din Vâlcea, ar fi fugit din țară! Dezvăluirile făcute de o vecină

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect al crimei din Vâlcea, ar fi fugit din țară! Dezvăluirile făcute de o vecină
Galerie Foto 5
Valentina, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt/sursă foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valentina, tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt ar fi fost ucisă de iubitul ei, Vlad. Anchetatorii continuă cercetările în acest caz, iar acum suspectează că ar fi plecat din țară, înainte ca trupul neînsuflețit al partenerei sale să fi fost găsit. Tatăl fetei a aflat noi detalii importante.

Trupul neînsuflețit al femeii în vârstă de 28 de ani a fost descoperit de niște pescari în jurul prânzului, marți, 22 septembrie. De atunci și până în prezent, anchetatorii au descoperit că este vorba despre Valentina, o tânără din Filiași, județul Dolj.

Mai mult decât atât, principalul suspect în acest caz este iubitul femeii, Vlad Bălățeanu, un frizer din Horezu. Anchetatorii încearcă să-i dea de urmă, însă acasă nu a fost găsit, iar prima ipoteză este că ar fi plecat din țară. Tatăl tinerei a aflat detalii șocante. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Iubitul Valentinei ar fi plecat din țară

Ancheta în cazul Valentinei se complică de la o oră la alta. Tatăl tinerei găsite fără viață în râul Olt a făcut declarații importante. Acesta ar fi aflat de la o vecină că Vlad Bălățeanu, iubitul femeii și principalul suspect, ar fi părăsit țara înainte ca trupul neînsuflețit al partenerei sale să fie descoperit.

Totodată, tatăl Valentinei ar fi încercat să dea de el cu puțin timp înainte să afle de tragedie, însă fără succes. Atunci când a văzut că niciunul nu era de găsit, bărbatul s-a dus la Vlad acasă pentru a-i cere explicații. Cu toate acestea, nimeni nu i-a dezvăluit unde ar fi partenerul fiicei sale.

”Am ajuns acolo, am întrebat la un bar dacă îl cunoaște (n.r. pe iubitul fiicei). Mi-a zis doamna aceea ce treabă am cu el, că a plecat aseară peste graniță, că i-a spus băiatului ei că pleacă peste graniță”, a declarat tatăl Valentinei, la Viața fără filtru.

Valentina și iubitul ei, Vlad/ sursa foto: social media

Valentina și iubitul ei, Vlad/ sursa foto: social media

Cum a aflat părintele Valentinei că tânăra a murit

Tatăl Valentinei a explicat că de-a lungul timpului cei doi au avut neînțelegeri pe fondul geloziei. Vlad credea că tânăra l-a înșelat în trecut, însă bărbatul l-a sunat să lămurească situația.

Ulterior, acesta a încercat să dea atât de fiica sa, cât și de iubitul ei, dar pentru că au fost de negăsit, a alertat poliția cu privire la dispariția tinerei. La scurt timp, autoritățile l-au contactat să îl întrebe dacă Valentina are tatuaje, iar atunci și-a dat seama că s-a petrecut o tragedie.

”Am încercat să o sun, avea telefonul închis și numărul, și WhatsApp, erau închise. Am sunat la el, mi-a răspuns cu un zâmbet pe buze, parcă nimic nu s-a întâmplat. Era în mașină. L-am întrebat de ce nu răspunde Valentina, a zis că a plecat de acasă”, a spus el.

VEZI ȘI: Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală

El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei
A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei
Fane Văncică, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fratelui său. Primele imagini!
Fane Văncică, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fratelui său. Primele imagini!
Ultimele clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Ultimele clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală
Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală
El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”
El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Mediafax
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
Gandul.ro
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane
Adevarul
De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Digi24
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
Click.ro
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Digi 24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
Gandul.ro
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand”
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Mediafax Spania
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.