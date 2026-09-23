Vlad Bălțățeanu, principalul suspect al crimei din Vâlcea, ar fi fugit din țară! Dezvăluirile făcute de o vecină

Valentina, tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt ar fi fost ucisă de iubitul ei, Vlad. Anchetatorii continuă cercetările în acest caz, iar acum suspectează că ar fi plecat din țară, înainte ca trupul neînsuflețit al partenerei sale să fi fost găsit. Tatăl fetei a aflat noi detalii importante.

Trupul neînsuflețit al femeii în vârstă de 28 de ani a fost descoperit de niște pescari în jurul prânzului, marți, 22 septembrie. De atunci și până în prezent, anchetatorii au descoperit că este vorba despre Valentina, o tânără din Filiași, județul Dolj.

Mai mult decât atât, principalul suspect în acest caz este iubitul femeii, Vlad Bălățeanu, un frizer din Horezu. Anchetatorii încearcă să-i dea de urmă, însă acasă nu a fost găsit, iar prima ipoteză este că ar fi plecat din țară. Tatăl tinerei a aflat detalii șocante. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iubitul Valentinei ar fi plecat din țară

Ancheta în cazul Valentinei se complică de la o oră la alta. Tatăl tinerei găsite fără viață în râul Olt a făcut declarații importante. Acesta ar fi aflat de la o vecină că Vlad Bălățeanu, iubitul femeii și principalul suspect, ar fi părăsit țara înainte ca trupul neînsuflețit al partenerei sale să fie descoperit.

Totodată, tatăl Valentinei ar fi încercat să dea de el cu puțin timp înainte să afle de tragedie, însă fără succes. Atunci când a văzut că niciunul nu era de găsit, bărbatul s-a dus la Vlad acasă pentru a-i cere explicații. Cu toate acestea, nimeni nu i-a dezvăluit unde ar fi partenerul fiicei sale.

”Am ajuns acolo, am întrebat la un bar dacă îl cunoaște (n.r. pe iubitul fiicei). Mi-a zis doamna aceea ce treabă am cu el, că a plecat aseară peste graniță, că i-a spus băiatului ei că pleacă peste graniță”, a declarat tatăl Valentinei, la Viața fără filtru.

Cum a aflat părintele Valentinei că tânăra a murit

Tatăl Valentinei a explicat că de-a lungul timpului cei doi au avut neînțelegeri pe fondul geloziei. Vlad credea că tânăra l-a înșelat în trecut, însă bărbatul l-a sunat să lămurească situația.

Ulterior, acesta a încercat să dea atât de fiica sa, cât și de iubitul ei, dar pentru că au fost de negăsit, a alertat poliția cu privire la dispariția tinerei. La scurt timp, autoritățile l-au contactat să îl întrebe dacă Valentina are tatuaje, iar atunci și-a dat seama că s-a petrecut o tragedie.

”Am încercat să o sun, avea telefonul închis și numărul, și WhatsApp, erau închise. Am sunat la el, mi-a răspuns cu un zâmbet pe buze, parcă nimic nu s-a întâmplat. Era în mașină. L-am întrebat de ce nu răspunde Valentina, a zis că a plecat de acasă”, a spus el.

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El este principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea. Tatăl Valentinei face dezvăluiri uluitoare: ”Fata mea a fost la omul ăsta acasă!”