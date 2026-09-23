Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală

Cum a fost omorată, de fapt, Valentina. Ce a scos la iveală examinarea medico-legală
Valentina Tănăsie
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Apar noi detalii în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra găsită fără suflare într-o valiză aruncată în râul Olt. Rezultatele examinării medico-legale ridică semne de întrebare cu privire la circumstanțele în care femeia de 28 de ani și-a pierdut viața.

Potrivit constatărilor, pe trupul acesteia au fost descoperite mai multe leziuni care indică faptul că înainte de deces ar fi existat un episod de violență fizică.

Două lovituri puternice la nivelul capului

Unul dintre cele mai importante aspecte evidențiate de raportul medico-legal îl reprezintă traumatismele suferite la nivelul capului. Medicii legiști au identificat două lovituri puternice, iar una dintre acestea i-ar fi provocat decesul.

Investigațiile nu s-au oprit însă la traumatismele craniene. Examinarea corpului a evidențiat și fracturi la nivelul coastelor. Potrivit concluziilor medico-legale, aceste leziuni sunt compatibile cu un episod de agresiune fizică.

Prezența mai multor tipuri de traumatisme conturează astfel o imagine diferită asupra modului în care s-ar fi produs decesul. Urmele identificate pe corp, alături de leziunile craniene și fracturile costale, reprezintă elementele care vor fi analizate împreună pentru stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei.

Sursa foto: Social media

Autoritățile au demarat o anchetă

Cazul Valentinei a intrat în atenția oamenilor legii după ce tânăra a fost dată dispărută. La câteva ore de la sesizare, mai mulți pescari au observat o valiză plutind pe râul Olt. În urma verificărilor, autoritățile au făcut o descoperire macabră: în interior se afla trupul neînsuflețit al Valentinei.

Găsirea tinerei a dus la deschiderea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor în care a murit și pentru identificarea persoanei sau persoanelor responsabile.

În cadrul cercetărilor sunt analizate inclusiv persoanele apropiate tinerei și discuțiile purtate înainte de dispariția sa. Tatăl Valentinei a povestit că a vorbit în repetate rânduri cu iubitul fiicei sale înainte ca aceasta să fie găsită fără viață.

Potrivit spuselor sale, anumite aspecte legate de comportamentul bărbatului i-au atras atenția și i-au ridicat semne de întrebare. Aceste declarații urmează să fie coroborate de anchetatori cu celelalte probe strânse în dosar.

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