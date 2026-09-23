Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre turistul din dreapta și cel din stânga!

Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre turistul din dreapta și cel din stânga!
Test de inteligență/ sursă foto: Jagranjosh.com
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CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea zilei de miercuri. Tot ceea ce trebuie să faci este să identifici cele 3 diferențe dintre turistul din dreapta și cel din stânga. Timpul este limitat!

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, în mediul online, fiind foarte populare. Testele de acest tip îți testează abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea și gândirea analitică.

Rezolvând astfel de exerciții, mintea va fi pusă la contribuție, astfel că pe termen lung se pot observa efecte pozitive. Tot ce trebuie să faci pentru a realiza testul propus este să privești cu atenție imaginea și să identifici cele trei diferențe. Ai la dispoziție 10 secunde pentru rezolvarea acestei provocări.

TEST IQ: Găsește cele trei diferențe

Deci, ai găsit răspunsul la această ghicitoare? Felicitări dacă ai găsit răspunsul! Dacă l-ai găsit în limita de timp, înseamnă că IQ-ul tău este peste 130. Dar nu-ți face griji dacă nu ai găsit răspunsul. Chiar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii impuse de limita de timp.

Test de perspicacitate/ sursă foto: Jagrajosh.com

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

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