Test IQ pentru matematicieni | Calculați 54:3(4+2)=? Răspunsul nu este 3

Este joi și este momentul să ne antrenăm puțin mintea, așa că vă propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere lucrurile par simple, este nevoie de ceva mai multă atenție și puțină inspirație pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu care multora le dă bătăi de cap. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o pot face în numai câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ pentru matematicieni

Testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică ce nu ar trebui să dea prea multe bătăi de cap. Însă lucrurile sunt puțin mai complicate decât par la prima vedere. Trebuie să te concentrezi puțin mai mult pentru a oferi răspunsul corect. Tot ce trebuie să faci este să calculezi corect următoarea ecuație: 54:3(4+2)=?

Cei care au reușit să rezolve testul într-un timp scurt și să ofere răspunsul corect primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare. Oferim un indiciu și spunem clar că răspunsul nu este 3.

Pentru a ajunge la răspunsul corect trebuie să ții cont de un lucru foarte important și anume ordinea de efectuare a operațiilor. Mai întâi se efectuează operația de adunare dintre paranteze: (4+2) = 6. Astfel, exercițiul devine: 54 : 3 x 6.

Dacă am face înmulțirea mai întâi, vom obține 54 : 18 = 3, ceea ce este greșit, pentru că operațiile de înmulțire și împărțire se efectuează exact în ordinea apariției lor. Așadar: 54 : 3 x 6 = 18 x 6 = 108, acesta fiind răspunsul corect.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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