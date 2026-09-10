Ce refugiu și-a găsit Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Așa își mai alină dorul de fostul iubit

Mihaela Rădulescu
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Ultimul an a fost extrem de dificil pentru Mihaela Rădulescu. Prezentatoarea TV și-a pierdut partenerul de viață și mama la câteva luni distanță. Aceasta a încercat să treacă peste durerea și dorul care s-au instalat în sufletul ei, așa că a apelat la diverse metode de refugiu.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. În iulie 2025, Felix Baumgartner, partenerul ei de viață, a murit la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident cu parapanta. În decembrie, același an, Mihaela s-a confruntat cu pierderea mamei.

A urmat o perioadă îndelungată de doliu și suferință, însă încearcă să rămână pozitivă și veselă. De curând, ea a împărtășit cu fanii din mediul online ce o ajută să treacă peste durerea care o apasă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Refugiul Mihaelei Rădulescu

Vedeta a mărturisit că s-a luptat cu numeroase stări de-a lungul acestui an. Deși nu i-a fost ușor, a învățat să accepte emoțiile pe care le simte și să meargă mai departe.

„Doliul este ca marea, cu valuri, culori diferite, furtuni, suprafețe agitate sau liniștite, calde sau reci… Te poți îneca în el sau poți înota, poți pluti sau îl poți privi de la distanță. Marea mea de sentimente mi-a arătat întreg spectrul în ultimul an și, cumva, sunt recunoscătoare pentru toată durerea. Am simțit totul. M-am luptat cu totul”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Totodată, pentru a face față tuturor provocărilor, Mihaela Rădulescu a spus că își continuă activitatea profesională, scrie, petrece timp cu cei dragi și a revenit la o veche pasiune. Aceasta a explicat că echitația are un rol important.

Mihaela Rădulescu face echitație/ sursa foto: social media

Mihaela Rădulescu face echitație/ sursa foto: social media

Prezentatoarea a început primele antrenamente în Grecia, iar apoi a continuat să practice acest sport în apropiere de Monaco, acolo unde trăiește. Bruneta se antrenează de două-trei ori pe săptămână.

„M-am întors la călărie nu doar pentru că a fost mereu în inima mea, ci pentru că este una dintre cele mai bune terapii pe care le cunosc. Cel mai bun antrenament, cea mai bună terapie, uneori o durere în plus, dar întotdeauna cu un zâmbet la final”, a mai adăugat ea.

Mesajul vedetei pentru persoanele care trec printr-o experiență similară

În încheiere, Mihaela Rădulescu le-a transmis câteva rânduri și celor care trec printr-o pierdere. Ea susține că durerea nu dispare complet, însă cu timpul oamenii învață să trăiască cu ea.

„Pentru oricine are nevoie să audă asta: durerea nu dispare – înveți să trăiești cu ea și fără cei pe care i-ai pierdut. Există totuși VIAȚĂ și există totuși IUBIRE”, a conchis ea.

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Mihaela Rădulescu a primit o nouă lovitură de la părinții lui Felix Baumgartner: „Am fost ștearsă complet din existența lui”

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