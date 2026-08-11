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Ce mesaj a postat Mihaela Rădulescu la 4 zile după ce numele ei a fost șters din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 19:51
Ce mesaj a postat Mihaela Rădulescu la 4 zile după ce numele ei a fost șters din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner
Ce mesaj a postat Mihaela Rădulescu la 4 zile după ce numele ei a fost șters din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner
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La doar 4 zile după ce numele ei a fost șters din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj care i-a pus imediat pe gânduri pe cei care o urmăresc. Vedeta a lăsat de înțeles că este gata să își schimbe viața la 180 de grade.

Vedeta a distribuit o imagine însoțită de un fragment muzical cu tematică romantică. Mihaela Rădulescu a postat și un mesaj care sună ca un adevărat anunț de schimbare.

„Este timpul să scriu o nouă poveste”, a fost mesajul postat de Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Mihaela Rădulescu a răbufnit!

Postarea vine la doar câteva zile după ce Mihaela a vorbit despre un episod care a durut-o. Mai exact, despre dispariția secțiunii dedicate vieții personale din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner.

Vedeta a povestit că modificarea ar fi avut loc chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la moartea lui Felix. Potrivit vedetei, secțiunea eliminată era tocmai cea în care apăreau informații despre viața personală a sportivului, inclusiv perioada de aproximativ 12 ani în care cei doi au fost împreună.

Ce mesaj a postat Mihaela Rădulescu la 4 zile după ce numele ei a fost șters din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner
Ce mesaj a postat Mihaela Rădulescu la 4 zile după ce numele ei a fost șters din pagina de Wikipedia a lui Felix Baumgartner

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România”, a scris vedeta.

S-a întors la locul tragediei

La un an de la moartea lui Felix, vedeta s-a întors în Italia, în locul în care acesta și-a pierdut viața. A fost o experiență extrem de apăsătoare, însă Mihaela a transmis atunci că nu vrea să rămână captivă în durere.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță.

Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a scris ea, la acel moment, pe Instagram.

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