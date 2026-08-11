O instanță din Siria i-a condamnat la moarte, în lipsă, pe fostul președinte al țării, Bashar al-Assad, și pe fratele său, Maher, pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului civil care a durat 14 ani și în care au murit aproximativ 500.000 de oameni.

Bashar al-Assad, condamnat la moarte

Cei doi au fugit la Moscova după ce au fost înlăturați de la putere în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor, în decembrie 2024, care a dus la prăbușirea regimului dictatorial în doar 11 zile, amintește The Guardian.

Fostul președinte și fratele său, care a comandat temuta Divizie a IV-a și era considerat principalul responsabil al regimului pentru problemele de securitate, au coordonat o represiune brutală în timpul căreia forțele guvernamentale au ucis, arestat și torturat oameni fără discriminare, în încercarea de a înăbuși protestele începute în 2011.

Instanța a anunțat că Bashar al-Assad a fost condamnat la moarte pentru „uciderea premeditată și intenționată a mai multor persoane și a unor copii”, precum și pentru „tortură, arestare arbitrară și crime împotriva umanității”.

Autoritățile din Siria vor ca Bashar al-Assad să fie extrădat

Instanța a anunțat că va recurge la mecanisme juridice internaționale pentru a încerca să îi aducă pe cei doi în fața justiției, însă oficialii ruși au respins anterior solicitările de extrădare venite din partea Damascului.

De asemenea, instanța l-a condamnat la moarte pe Atef Najib, vărul lui Bashar al-Assad și fostul șef al securității politice din Daraa. Najib a fost responsabil pentru torturarea unui grup de 15 băieți care scriseseră pe un zid sloganuri împotriva lui Assad în 2011. Incidentul a declanșat proteste de amploare în provincia siriană din sudul țării, care s-au extins ulterior în restul Siriei.

Procesul lui Najib a fost intens mediatizat. Au apărut imagini cu acesta urmărind audierile îmbrăcat în uniformă de deținut și ținut într-o cușcă în sala de judecată.

Procesul face parte din eforturile noilor autorități siriene de a-i trage la răspundere pe reprezentanții fostului regim pentru crimele comise în timpul războiului.

Rămâne însă neclar dacă Rusia va accepta vreodată să îi extrădeze. Moscova a fost principalul protector extern al lui Assad, iar prezența fostului lider sirian pe teritoriul rus reprezintă unul dintre cele mai importante obstacole în calea executării sentinței.

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