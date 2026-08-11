O instanță din Siria i-a condamnat la moarte, în lipsă, pe fostul președinte al țării, Bashar al-Assad, și pe fratele său, Maher, pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului civil care a durat 14 ani și în care au murit aproximativ 500.000 de oameni.
Cei doi au fugit la Moscova după ce au fost înlăturați de la putere în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor, în decembrie 2024, care a dus la prăbușirea regimului dictatorial în doar 11 zile, amintește The Guardian.
Fostul președinte și fratele său, care a comandat temuta Divizie a IV-a și era considerat principalul responsabil al regimului pentru problemele de securitate, au coordonat o represiune brutală în timpul căreia forțele guvernamentale au ucis, arestat și torturat oameni fără discriminare, în încercarea de a înăbuși protestele începute în 2011.
Instanța a anunțat că Bashar al-Assad a fost condamnat la moarte pentru „uciderea premeditată și intenționată a mai multor persoane și a unor copii”, precum și pentru „tortură, arestare arbitrară și crime împotriva umanității”.
Instanța a anunțat că va recurge la mecanisme juridice internaționale pentru a încerca să îi aducă pe cei doi în fața justiției, însă oficialii ruși au respins anterior solicitările de extrădare venite din partea Damascului.
De asemenea, instanța l-a condamnat la moarte pe Atef Najib, vărul lui Bashar al-Assad și fostul șef al securității politice din Daraa. Najib a fost responsabil pentru torturarea unui grup de 15 băieți care scriseseră pe un zid sloganuri împotriva lui Assad în 2011. Incidentul a declanșat proteste de amploare în provincia siriană din sudul țării, care s-au extins ulterior în restul Siriei.
Procesul lui Najib a fost intens mediatizat. Au apărut imagini cu acesta urmărind audierile îmbrăcat în uniformă de deținut și ținut într-o cușcă în sala de judecată.
Procesul face parte din eforturile noilor autorități siriene de a-i trage la răspundere pe reprezentanții fostului regim pentru crimele comise în timpul războiului.
Rămâne însă neclar dacă Rusia va accepta vreodată să îi extrădeze. Moscova a fost principalul protector extern al lui Assad, iar prezența fostului lider sirian pe teritoriul rus reprezintă unul dintre cele mai importante obstacole în calea executării sentinței.
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