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Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”

De: Alina Drăgan 11/08/2026 | 20:42
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere /Foto: Instagram
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În urmă cu doar câteva săptămâni, Iustina Loghin, fosta concurentă Insula Iubirii, a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, ce a primit nota zece din partea medicilor. Deși s-a aflat la a doua naștere, Iustina a recunoscut că de această dată recuperarea a fost mai grea, iar șatena s-a confruntat cu dureri destul de mari. Ce a pățit Iustina după ce a adus pe lume al doilea copil?

În data de 26 iulie, Iustina Loghin a adus pe lume al doilea copil, un băiețel ce a primit numele Milan. Micuțul a avut la naștere 50 de centimetri și 3.450 de grame și a adus multă bucurie. Iustina a născut printr-o operație de cezariană, iar de această dată recuperarea a fost destul de grea.

Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere

Acum, Iustina a vorbit deschis despre experiența celei de-a doua nașteri. Se pare că operația de cezariană a decurs foarte bine, însă problemele au început să apară după. Fosta concurentă Insula Iubirii a mărturisit că primele ore după intervenție au fost destul de dificile. Aceasta s-a confruntat cu dureri abdominale puternice.

„Operația de cezariană a decurs foarte bine, fără dureri și fără să simt ceva în acel moment. Greul a început după ce am ajuns la terapie. Primele două ore au fost cumplite, aveam o durere abdominală insuportabilă.

Mi-au administrat mai multe calmante, însă nimic nu părea să-și facă efectul. După aproximativ două ore, mi-au administrat un calmant mai puternic prin cateter, după ce am reușit să îmi mișc puțin picioarele și, efectiv, mi-a luat durerea cu mâna. Am adormit instant. Aceea a fost, de fapt, cea mai grea durere de după operație.

A doua zi a urmat ridicarea din pat, care de data asta a fost mult mai grea decât după prima cezariană. Cu Ivana parcă mă ridicasem și puteam să alerg, acum abia reușeam să stau în picioare”, a povestit Iustina, în mediul online.

Însă, deși primele ore după naștere au fost destul de dificile pentru șatenă, aceasta s-a recuperat totuși repede. În ziua externării se simțea mult mai bine și chiar a plecat din spital pe tocuri.

„Totuși, în ziua externării eram deja foarte bine: mi-am făcut baie singură, m-am schimbat și am plecat chiar și pe tocuri. Acasă ne aștepta toată lumea fericită. M-am bucurat enorm de moment, însă seara, după o tuse seacă, durerile au revenit atât de tare încât abia mă mai puteam ridica din pat.

Primele 3-4 zile au fost un amestec ciudat de fericire, tristețe, emoții și durere. Acum, la 17 zile de la naștere, mă simt cea mai împlinită și binecuvântată femeie. Nu există bogăție mai mare decât copiii noștri!”, a mai mărturisit Iustina Loghin.

 

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Foto: Instagram

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