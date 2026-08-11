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Cu cât vor crește facturile din cauza crizei energetice. Ce sume vom plăti din septembrie

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 20:13
Cu cât vor crește facturile din cauza crizei energetice. Ce sume vom plăti din septembrie
Cu cât vor crește facturile din cauza crizei energetice. Ce sume vom plăti din septembrie
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Românii ar putea avea parte de o nouă surpriză neplăcută la facturile de energie. În perioada următoare, prețurile ar putea urca, iar primele efecte s-ar putea vedea chiar din toamnă, când tot mai multe contracte ajung la termen și sunt reînnoite la tarife mai mari.

Pentru o familie cu un consum obișnuit, diferența poate însemna zeci de lei în plus în fiecare lună. Iar totul vine într-un moment în care prețurile energiei sunt deja atent urmărite de milioane de consumatori.

Cresc facturile la energie!

Piața energiei trece printr-o perioadă complicată după oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă. Nuclearelectrica nu mai poate livra întreaga cantitate de energie prevăzută în contractele sale, iar furnizorii trebuie să găsească alte surse pentru a acoperi necesarul. Problema este că energia cumpărată din alte surse poate costa mai mult. Iar aceste cheltuieli suplimentare nu rămân neapărat doar la furnizori. În timp, ele se pot transforma în tarife mai mari pentru consumatori.

Cu cât vor crește facturile din cauza crizei energetice. Ce sume vom plăti din septembrie
Cu cât vor crește facturile din cauza crizei energetice. Ce sume vom plăti din septembrie

Primele semnale au apărut deja. Unele contracte care sunt reînnoite în această perioadă vin cu prețuri mai ridicate, iar din septembrie diferențele ar putea deveni și mai vizibile.

Peste 90 de lei în plus pentru un consum de 250 kWh

Un exemplu arată cât de repede se poate simți majorarea în bugetul unei familii. Pentru un tarif de 1,30 lei/kWh, o creștere cu aproximativ 40 de bani ar însemna ca o gospodărie care consumă 250 kWh pe lună să scoată din buzunar peste 90 de lei în plus. Iar experții în energie avertizează că nu este exclus ca prețurile să urce și mai mult.

„Deja vedem oferte mai mari de la furnizori, 1,5 – 1,6 lei. Putem să vorbim de oferte, inclusiv de la furnizorii mari pentru casnici, de 1,7 – 1,8 lei pe kW. Undeva la 20-30% creşteri nu sunt de exclus”, a explicat Corina Murafa, expert în energie.

Situația de la Cernavodă este unul dintre factorii care pun presiune pe piață. Furnizorii care primeau energie de la Nuclearelectrica trebuie să acopere diferența din alte surse. În cazul în care aceste surse sunt mai scumpe, costurile suplimentare pot ajunge ulterior în prețurile plătite de clienți.

Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că este prea devreme pentru a fi anunțată o valoare exactă a viitoarelor majorări.

„Importurile sunt la preţuri ridicate. Ceea ce va reduce competitivitatea agenţilor economici şi, la un anume moment, probabil către toamnă, când vor fi noile contracte, acest lucru se va regăsi chiar şi către populaţie. Nu avem o evaluare cu cât vor creşte preţurile, pentru că nu ştim care va fi perioada în care unitatea 2 va rămâne închisă”, a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Presiunea se simte chiar și la furnizorii cu tarife mici

Problemele nu se limitează la furnizorii care au deja prețuri ridicate. Chiar și companiile care au oferit tarife mai mici ar putea fi nevoite să își ajusteze prețurile. Motivul este că, și înainte de această situație, producția proprie nu era suficientă pentru întregul portofoliu de clienți. Odată cu reducerea producției, cantitatea de energie cumpărată din surse externe crește.

„Deja de dinainte de această criză. Nu reuşeau să-şi acopere tot portofoliul de clienţi din surse proprii. Acum, când au produs şi mai puţin, au acoperit şi mai mult din surse externe. Ca să stea în continuare pe profit, va trebui să crească tarifele. Să ajungă la 1,3 lei, cam aşa ceva”, a declarat Corina Murafa la Observator.

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