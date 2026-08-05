Preț record la energia electrică în România. Importurile scumpe pot aduce facturi mai mari

România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere al echilibrului energetic, iar efectele se pot resimți în buzunarele consumatorilor. În anumite intervale ale zilei, țara noastră ajunge să plătească unele dintre cele mai ridicate prețuri la energia electrică, pe fondul unui deficit de producție și al necesității de a apela la importuri costisitoare.

În orele de vârf, în special seara, când consumul atinge cele mai mari valori, prețul energiei importate depășește pragul de 500 de euro pentru un megawatt-oră. Prin comparație, în țări precum Bulgaria sau Polonia, valorile maxime se situează în jurul a 300 de euro pe megawatt-oră.

Diferențele sunt puse de specialiști pe seama problemelor de producție internă, dar și a condițiilor meteo care au afectat capacitățile energetice.

România cumpără energie la prețuri mult mai mari

Una dintre principalele probleme apare în intervalul 17:00-23:00, când cererea de energie crește semnificativ. În timp ce în timpul zilei România reușește uneori să producă mai mult decât consumă, seara situația se schimbă radical.

De exemplu, în jurul prânzului, producția națională poate depăși 6.000 de megawați-oră. În timp ce consumul se menține puțin peste 5.000 de megawați-oră. Astfel, apare un excedent de aproximativ 1.300 de megawați-oră, cantitate care poate fi exportată către alte piețe. Problema este că, în orele de vârf, România ajunge să cumpere energie înapoi, dar la prețuri mult mai mari.

Seara, producția internă poate scădea în jurul valorii de 5.000 de megawați-oră, în timp ce consumul poate depăși 7.300 de megawați-oră. Diferența de peste 2.000 de megawați-oră trebuie acoperită prin importuri, ceea ce pune presiune suplimentară pe piața energetică.

Situația este influențată și de seceta din această perioadă, precum și de problemele legate de debitul Dunării, care afectează producția hidroenergetică. România și Ungaria sunt printre cele mai afectate state din regiune din acest punct de vedere.

Unele țări limitează creșterile de preț prin investiții în sisteme de stocare a energiei

În schimb, alte țări au reușit să limiteze creșterile de preț prin investiții în sisteme de stocare a energiei. Bulgaria, spre exemplu, are capacități de stocare care contribuie la stabilizarea pieței. Astfel că prețul maxim ajunge în jurul valorii de 300 de euro pe megawatt-oră. În Austria, Germania sau Franța, nivelurile maxime sunt și mai reduse, aproximativ 200 de euro pe megawatt-oră.

Specialiștii avertizează că menținerea acestei situații ar putea avea consecințe directe asupra facturilor plătite de populație. Adrian Negrescu, analist economic, atrage atenția că importurile realizate la prețuri ridicate pot genera presiuni suplimentare asupra costurilor finale suportate de consumatori.

În lipsa unor soluții rapide pentru creșterea producției interne și dezvoltarea unor sisteme eficiente de stocare, România riscă să depindă tot mai mult de energia cumpărată din exterior, ceea ce ar putea însemna noi scumpiri pentru consumatori în perioada următoare.

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