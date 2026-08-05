Val de căldură extremă în Capitală și județul Ilfov. Meteorologii au emis avertizare Cod Portocaliu

Capitala și județul Ilfov se află din nou sub avertizare de vreme extrem de caldă. Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de caniculă pentru intervalul 5-6 august, perioadă în care valorile termice vor urca până la 38 de grade Celsius.

Specialiștii estimează că temperaturile maxime vor ajunge frecvent între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Avertizarea emisă de meteorologi

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că temperaturile extreme vor continua în București, unde a fost instituit Cod Portocaliu de caniculă. Avertizarea este valabilă începând din data de 5 august, ora 10:00, până pe 6 august, la aceeași oră.

Pe parcursul intervalului menționat, valorile termice vor atinge niveluri ridicate, cu maxime cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Meteorologii atrag atenția că senzația de căldură va fi amplificată de umiditatea ridicată. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul considerat periculos de 80 de unități.

Nici orele de după apus nu vor aduce o răcorire semnificativă. Temperaturile nocturne vor rămâne ridicate, cu valori minime estimate între 20 și 24 de grade Celsius. Ceea ce va transforma nopțile în unele tropicale, caracterizate de un disconfort termic accentuat.

Sfaturile ISU pentru zilele de caniculă

În contextul temperaturilor ridicate anunțate, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență le recomandă oamenilor să ia măsuri pentru a evita efectele negative ale expunerii prelungite la căldură.

Specialiștii recomandă alegerea unor ținute cât mai confortabile, formate din haine lejere, subțiri și în nuanțe deschise, care să permită corpului să respire. De asemenea, este indicată folosirea pălăriilor și a ochelarilor de soare atunci când deplasările în exterior sunt necesare.

O atenție deosebită trebuie acordată hidratării. Cetățenii sunt sfătuiți să consume zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, în special apă, dar și băuturi naturale sau ceaiuri la temperaturi moderate. În același timp, autoritățile recomandă evitarea consumului excesiv de cafeină, băuturi foarte dulci sau alcool, deoarece acestea pot favoriza deshidratarea organismului.

Pentru numeroase persoane, ieșirile în aer liber din această perioadă pot deveni dificile din cauza temperaturilor extreme. Motiv pentru care este recomandată limitarea expunerii la soare, în special în intervalul în care căldura atinge valorile maxime.

Măsuri luate pentru protejarea populației în perioada de caniculă

Având în vedere temperaturile ridicate prognozate în următoarea perioadă, autoritățile au început pregătirile pentru a face față unui posibil val de solicitări medicale cauzate de căldura excesivă.

Serviciile de intervenție sunt pregătite să suplimenteze resursele disponibile. În mai multe localități sunt organizate puncte unde oamenii pot primi sprijin în cazul în care resimt efectele caniculei. În zonele intens circulate sunt puse la dispoziție surse de apă potabilă, dar și materiale cu recomandări privind prevenirea problemelor provocate de temperaturile extreme.

În județul Timiș, autoritățile au redeschis șase puncte de prim ajutor destinate persoanelor afectate de căldură. Patru dintre acestea se află în Timișoara, iar alte două au fost amenajate în Lugoj. Cei care ajung în aceste centre au posibilitatea de a se hidrata, de a se adăposti temporar de temperaturile ridicate și de a-și verifica valorile tensiunii arteriale.

Medicii atrag atenția că reacția rapidă la primele semne de disconfort provocat de căldură poate preveni complicațiile. O perioadă scurtă petrecută într-un spațiu răcoros, alături de consumul adecvat de lichide, poate reduce riscul apariției unor probleme serioase de sănătate.

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