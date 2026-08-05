Prognoza meteo azi, 5 august 2026. Canicula se intensifică și atinge apogeul. Temperaturile urcă din nou până la 41 de grade

Ziua de 5 august aduce apogeul valului de căldură, cu temperaturi de până la 41 de grade în vestul țării și caniculă extinsă în aproape toate regiunile. Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile tropicale se vor resimți în cea mai mare parte a României. Singurele zone unde vremea va deveni temporar instabilă sunt regiunile montane și, izolat, vestul și centrul țării, unde după-amiaza și seara pot apărea averse, descărcări electrice și rafale de vânt. În rest, vremea va rămâne predominant senină și extrem de caldă.

Vremea în România

Valul de căldură continuă să se intensifice în întreaga țară și aduce una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Miercuri, 5 august, canicula se va resimți în aproape toate regiunile, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse, în timp ce temperaturile maxime vor ajunge din nou la 41 de grade în vestul țării. Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, deoarece în cea mai mare parte a României se vor înregistra valori specifice unei nopți tropicale.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul țării rămâne cea mai fierbinte zonă din România. În Banat și Crișana, temperaturile vor urca până la 40-41 de grade, iar atmosfera va fi sufocantă pe tot parcursul zilei. În Maramureș va fi foarte cald, cu maxime de 35-38 de grade, iar cerul va rămâne în mare parte senin. Spre seară, izolat, în vestul regiunii sunt posibile înnorări și averse slabe. Minimele vor coborî până la 25-26 de grade în dealurile Crișanei, ceea ce va menține caracterul tropical al nopții.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, valul de căldură rămâne extrem de intens. Temperaturile vor atinge 37-40 de grade, iar disconfortul termic va fi foarte ridicat. Cerul va fi variabil spre senin, fără fenomene importante, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va traversa o nouă zi de caniculă severă. Maximele vor ajunge la 39-40 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi ridicate chiar și după apus. Cerul va fi predominant senin, iar senzația de căldură va fi accentuată de umezeala din aer.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va continua să fie foarte caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade. Cerul va fi în general senin, iar doar izolat, în zonele deluroase, pot apărea înnorări trecătoare. Disconfortul termic va fi accentuat în majoritatea județelor.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, maximele se vor situa între 32 și 36 de grade, cele mai scăzute valori fiind în estul regiunii. Minimele vor coborî până la 10-12 grade în estul Transilvaniei, cele mai mici temperaturi din țară. După-amiaza și seara, în zonele montane vor apărea înnorări temporar accentuate, însoțite de averse de 5-10 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 15-20 l/mp. Vor fi posibile și descărcări electrice, iar în timpul ploilor vântul poate avea intensificări de 40-50 km/h, cu aspect de vijelie.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Dobrogea va avea parte de vreme călduroasă, dar influența Mării Negre va menține temperaturile la valori mai suportabile. Pe litoral se vor înregistra 30-31 de grade, iar în restul regiunii maximele vor ajunge la 32-34 de grade. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în București

Capitala rămâne sub influența unui val puternic de căldură. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu ITU peste pragul critic. Minima nopții va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, astfel că și Bucureștiul va avea parte de o noapte tropicală. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin pe timpul nopții.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maximă de 34-35°C, minimă de 16-18°C, vreme foarte caldă, cu cer variabil.

Timișoara: maximă de 40-41°C, minimă de 24-26°C, caniculă severă și noapte tropicală.

Iași: maximă de 36-37°C, minimă de 19-21°C, vreme foarte caldă și predominant senină.

Craiova: maximă de 39-40°C, minimă de 22-24°C, caniculă puternică și disconfort termic accentuat.

Constanța: maximă de 30-31°C, minimă de 22-24°C, vreme însorită și mai răcoroasă decât în restul țării datorită influenței mării.

Brașov: maximă de 32-33°C, minimă de 11-13°C, vreme foarte caldă, cu posibilitatea unor averse și descărcări electrice în zona montană din apropiere.

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