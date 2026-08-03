ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie

Noua prognoză emisă de ANM pentru perioada 3-16 august indică schimbări de la o zi la alta. După un debut dominat de temperaturi foarte ridicate, meteorologii anunță o scădere treptată a valorilor termice și o probabilitate mai mare de apariție a ploilor și furtunilor în mai multe regiuni ale țării.

Primele zile ale lunii august vin cu temperaturi extreme în mare parte din țară. Meteorologii avertizează că valul de căldură va atinge valori ridicate. În unele zone, maximele termice sunt prognozate să urce până la 39-41 de grade Celsius, în special în vestul României. Senzația de căldură va fi amplificată de umiditatea ridicată.

După 6 august, vremea începe să se schimbe treptat. Fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția mai întâi în regiunile vestice și nord-vestice. Acestea urmează să avanseze ulterior către alte zone ale țării. Astfel, perioadele cu soare puternic și temperaturi sufocante vor alterna cu intervale în care sunt posibile ploi, vijelii și descărcări electrice.

Cum va fi vremea de Sfânta Maria

În apropierea zilei de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, meteorologii estimează o revenire a vremii la valori termice obișnuite pentru această perioadă. După intervalul cu temperaturi extreme de la începutul lunii, temperaturile ar urma să scadă treptat și să se apropie de limitele considerate normale pentru mijlocul lunii august.

În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor încadra între 27 și 34 de grade Celsius, potrivit estimărilor meteorologilor. Totuși, perioadele de vreme instabilă nu vor lipsi, fiind posibile ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice în anumite zone.

Cele mai calde zile sunt așteptate în regiunile sudice și sud-estice, unde temperaturile vor rămâne mai ridicate. În schimb, la munte, vremea va fi mai plăcută. Maximele nu vor depăși 25 de grade Celsius în timpul zilei.

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