Acasă » Știri » ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie

ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie

De: Elisa Tîrgovățu 03/08/2026 | 14:50
ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie
ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie / Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noua prognoză emisă de ANM pentru perioada 3-16 august indică schimbări de la o zi la alta. După un debut dominat de temperaturi foarte ridicate, meteorologii anunță o scădere treptată a valorilor termice și o probabilitate mai mare de apariție a ploilor și furtunilor în mai multe regiuni ale țării.

Primele zile ale lunii august vin cu temperaturi extreme în mare parte din țară. Meteorologii avertizează că valul de căldură va atinge valori ridicate. În unele zone, maximele termice sunt prognozate să urce până la 39-41 de grade Celsius, în special în vestul României. Senzația de căldură va fi amplificată de umiditatea ridicată.

După 6 august, vremea începe să se schimbe treptat. Fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția mai întâi în regiunile vestice și nord-vestice. Acestea urmează să avanseze ulterior către alte zone ale țării. Astfel, perioadele cu soare puternic și temperaturi sufocante vor alterna cu intervale în care sunt posibile ploi, vijelii și descărcări electrice.

Sursa foto: Pixabay

Cum va fi vremea de Sfânta Maria

În apropierea zilei de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, meteorologii estimează o revenire a vremii la valori termice obișnuite pentru această perioadă. După intervalul cu temperaturi extreme de la începutul lunii, temperaturile ar urma să scadă treptat și să se apropie de limitele considerate normale pentru mijlocul lunii august.

În cea mai mare parte a țării, valorile termice se vor încadra între 27 și 34 de grade Celsius, potrivit estimărilor meteorologilor. Totuși, perioadele de vreme instabilă nu vor lipsi, fiind posibile ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice în anumite zone.

Cele mai calde zile sunt așteptate în regiunile sudice și sud-estice, unde temperaturile vor rămâne mai ridicate. În schimb, la munte, vremea va fi mai plăcută. Maximele nu vor depăși 25 de grade Celsius în timpul zilei.

CITEȘTE ȘI: A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă

Prognoza meteo azi, 3 august 2026. Canicula nu cedează! România intră într-o nouă zi de foc, cu temperaturi apropiate de recordurile lunii august

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
Știri
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026
Știri
BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce domenii lucrează și cum au ajuns la aceste venituri
Adevarul
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce...
„Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și ne-o vinde scump seara”
Digi24
„Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și ne-o vinde scump seara”
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”: „Am avut mari emoții, tremuram”
Click.ro
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”:...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Marian Grozavu o face praf pe Bianca Dan, după ce fosta concurentă de la Insula Iubirii l-a acuzat ...
Marian Grozavu o face praf pe Bianca Dan, după ce fosta concurentă de la Insula Iubirii l-a acuzat că o terorizează: „Este fake! Dacă știam că se ajunge aici, n-aș fi iertat-o”
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
Lucrurile esențiale în cazul unei pene de curent. Mulți români nu le au în casă
BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026
BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026
Explozie, urmată de un incendiu de proporții la un salon din Iași: pagubele materiale sunt enorme
Explozie, urmată de un incendiu de proporții la un salon din Iași: pagubele materiale sunt enorme
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Abia acum s-a aflat! „Ăsta este adevărul”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Abia acum s-a aflat! „Ăsta este adevărul”
Doliu în România! Scriitorul și jurnalistul Traian Dobrinescu a murit: „O grea pierdere”
Doliu în România! Scriitorul și jurnalistul Traian Dobrinescu a murit: „O grea pierdere”
Vezi toate știrile