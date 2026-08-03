BANCUL ZILEI | Definiția amantei în 2026

Este luni, iar CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil. Dacă începutul de săptămână te-a prins deja cu gândul la concediu, ia o pauză de câteva secunde și pregătește-te să râzi. Gluma zilei are toate ingredientele pentru a-ți schimba instant starea de spirit!

– Mami, ce-i aia amantă?

– O femeie rea, care ne fură din bugetul familiei!

– Dar amant?

– Ăsta, dragă, e un nene de treabă, care-l ajută pe tac-tu!

Alt banc memorabil

Doi prieteni călătoreau cu trenul. Vine conductorul.

– Biletele la control, va rog!

– Mă Gheorghe, noi avem belet?

– No.

– N-avem belet, domn controlor.

– Bani de amenda aveți?

– Mă Gheorghe, bani de amenda avem?

– No.

– N-avem bani, domn controlor.

– Va bateți joc de mine? Bilet nu aveți, bani nu aveți. Atunci, ce aveți?

– Ce-avem, mă Gheorghe?

– Avem abonament.

Un student intră la examen complet nepregătit

Profesorul îl întreabă:

— Spune-mi, ce este electricitatea?

Studentul stă pe gânduri și spune:

— Știam aseară, domnule profesor…

Profesorul, surprins:

— Cum adică știai aseară?

— Păi aseară am învățat, dar azi dimineață s-a luat curentul și s-a dus tot!

Profesorul oftează:

— Bine… Atunci spune-mi cine a inventat becul.

Studentul răspunde imediat:

— Vecinul meu.

— Cum adică vecinul tău?

— Păi în fiecare seară îl aud pe tata zicând: „Iar a aprins becul ăsta de vecin!”

Bulă se duce să ia sicriu pentru soacra-sa

Bulă îl întreabă pe vânzător:

– Ce fel de sicrie aveți?

– Avem sicrie din stejar cu mânere de aur la 6000 Iei.

– Prea scump, ceva mai ieftin nu aveți?

– Un sicriu de brad cu mânere de alamă la 4000 lei, e bine?

– Ceva mai ieftin nu aveți?

– Dar cât vrei, domne să cheltuiești?

– Cam 1000 lei!

– Atunci, adu soacra să-i montăm mânere!

Bulă și pepenii

Bulă avea o grădină de pepeni.

În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.

Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.

Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

VEZI ȘI: BANC | Bulă are probleme cu memoria

BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, cum se simte soacra mea?”