Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!

CANCAN.RO îți propune un nou test de atenție vizuală. Ai la dispoziție 13 secunde pentru a identifica cele trei diferențe dintre cele două imagini ale unui băiat care zboară un zmeu. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, începe provocarea.
În acest exercițiu de observație, cititorii trebuie să descopere detaliile subtile care diferențiază două fotografii aproape identice. Pentru a rezolva rapid astfel de teste este nevoie de atenție la detalii și concentrare.
Exersarea constantă a acestor provocări poate îmbunătăți concentrarea și agilitatea mentală, atât la tineri, cât și la persoanele în vârstă. Imaginea prezintă două cadre similare cu un băiat și zmeul său, însă ele nu sunt identice.
Există trei diferențe clare, iar cititorii au doar 13 secunde pentru a le identifica. Unele sunt evidente, altele sunt mult mai greu de observat și necesită o privire atentă.
Cele 13 secunde au expirat. Cei care nu au reușit să găsească toate diferențele ar trebui să exerseze mai des acest tip de teste pentru a-și îmbunătăți viteza de reacție și capacitatea de concentrare.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
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