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Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!

De: David Ioan 03/08/2026 | 15:37
Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!
Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!
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CANCAN.RO îți propune un nou test de atenție vizuală. Ai la dispoziție 13 secunde pentru a identifica cele trei diferențe dintre cele două imagini ale unui băiat care zboară un zmeu. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, începe provocarea.

În acest exercițiu de observație, cititorii trebuie să descopere detaliile subtile care diferențiază două fotografii aproape identice. Pentru a rezolva rapid astfel de teste este nevoie de atenție la detalii și concentrare.

Acești doi băieței par identici, dar nu sunt

Exersarea constantă a acestor provocări poate îmbunătăți concentrarea și agilitatea mentală, atât la tineri, cât și la persoanele în vârstă. Imaginea prezintă două cadre similare cu un băiat și zmeul său, însă ele nu sunt identice.

Test de perspicacitate | Acești doi băieței par identici, dar nu sunt. Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!

Există trei diferențe clare, iar cititorii au doar 13 secunde pentru a le identifica. Unele sunt evidente, altele sunt mult mai greu de observat și necesită o privire atentă.

Descoperiți 3 diferențe în 13 secunde!

Cele 13 secunde au expirat. Cei care nu au reușit să găsească toate diferențele ar trebui să exerseze mai des acest tip de teste pentru a-și îmbunătăți viteza de reacție și capacitatea de concentrare.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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