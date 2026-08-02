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Test IQ exclusiv pentru genii | 5-5=81 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Elisa Tîrgovățu 02/08/2026 | 17:48
Test IQ exclusiv pentru genii | 5-5=81 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 5-5=81 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
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Chiar dacă este duminică, iar mulți aleg să se relaxeze și să se bucure de weekend, asta nu înseamnă că exercițiile pentru minte trebuie puse pe pauză. De aceea, CANCAN.RO a pregătit o provocare care vă va testa atenția și logica. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru a transforma ecuația din imagine într-una corectă.

Testul de inteligență de astăzi vine cu un grad mai ridicat de dificultate. Exercițiul pune la încercare atenția, răbdarea și capacitatea de concentrare a participanților. Astfel de provocări sunt folosite frecvent în exercițiile de logică și evaluare cognitivă. Scopul principal este de a analiza modul în care o persoană identifică soluții și abordează problemele.

Test IQ exclusiv pentru genii | 5-5=81 este greșit

Numeroase teste de inteligență și provocări bazate pe iluzii optice sunt apreciate de oamenii care încearcă să-și exerseze mintea și să-și îmbunătățească abilitățile cognitive în timp. Totuși, chiar și persoanele cu un nivel ridicat de inteligență pot întâmpina dificultăți în fața unor astfel de exerciții.

Așadar, dacă nu găsești soluția corectă din prima, nu este un motiv de descurajare. Fiecare provocare reprezintă o oportunitate de învățare și antrenament mental.

Cei care au reușit să descopere soluția și să corecteze egalitatea prin mutarea unui singur chibrit merită toate felicitările. Pentru cei care nu au găsit încă răspunsul, explicația și rezolvarea provocării se află în continuarea articolului.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația, trebuie să mutați un băț de chibrit orizontal de la cifra 8, astfel încât să devină 0, apoi să îl mutați la prima cifră 5, astfel încât să devină 6. Prin urmare, ecuația corectă devine 6 – 5 = 01.

Scopul testelor de inteligență

Un test clasic de inteligență este conceput pentru a evalua mai multe tipuri de abilități cognitive, precum orientarea spațială, memoria de scurtă durată, capacitățile matematice și gândirea logică sau analitică.

În cazul adulților, unul dintre cele mai comune motive pentru realizarea unui test IQ este evaluarea aptitudinilor profesionale, fie pentru orientare în carieră, fie pentru a determina compatibilitatea cu anumite cerințe ale unui loc de muncă.

Deși sunt adesea asociate cu nivelul de cunoștințe al unei persoane, testele IQ nu măsoară volumul de informații acumulate de-a lungul vieții. Acestea urmăresc mai degrabă modul în care o persoană procesează informațiile, învață, memorează și rezolvă probleme.

Există numeroase tipuri de teste de inteligență, iar un studiu realizat în 2017 a identificat peste 200 de variante. Chiar dacă diferă prin metodele utilizate și prin abilitățile cognitive pe care pun accent, majoritatea urmăresc același obiectiv: evaluarea capacităților intelectuale.

În general, testele de inteligență reprezintă instrumente utile pentru evaluarea unor abilități cognitive fundamentale. Printre acestea se numără gândirea logică, capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și orientarea spațială.

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