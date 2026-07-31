Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 3 = 14, mutând un singur băț

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență pentru genii. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 6 + 4 = 14. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, acest tip de provocări sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ.

Test IQ | Corectați 6 + 3 = 14, mutând un singur băț

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să oferi răspunsul corect.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit sunt felicitați. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația, trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 6, astfel încât să devină 5, apoi să îl muți la cifra 3, astfel încât să devină 9. Prin urmare, ecuația corectă devine 5 + 9 = 14.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

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