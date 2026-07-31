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Singura stațiune de pe litoralul românesc în care o bere la terasă este mai ieftină decât să mergi la baie

De: Anca Chihaie 31/07/2026 | 10:19
Singura stațiune de pe litoralul românesc în care o bere la terasă este mai ieftină decât să mergi la baie
Foto: captură video
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În fiecare sezon estival, turiștii ajunși pe litoralul românesc compară prețurile de la cazare, șezlonguri, restaurante sau terase. De această dată însă, un detaliu aparent banal a devenit subiect de discuție și a stârnit numeroase reacții în mediul online. În Eforie Nord, una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Neagră, o bere rece cumpărată de la o terasă costă mai puțin decât accesul la toaleta publică.

În ultimii ani, Eforie Nord a fost promovată drept una dintre cele mai avantajoase destinații pentru turiștii care își doresc o vacanță la mare fără să cheltuiască sume foarte mari. Prețurile pentru mâncare și băuturi sunt, în multe cazuri, mai mici decât în alte stațiuni, însă taxa de 5 lei pentru toaletă a creat un contrast neașteptat.

Cât costă o bere la Eforie Nord

Situația a fost remarcată de creatorul de conținut Marian Borcea, cunoscut pentru clipurile sale de travel în care prezintă destinații turistice și analizează prețurile întâlnite în vacanțe. În timpul unei plimbări prin stațiune, acesta a observat un afiș care anunța tariful pentru folosirea toaletei: 5 lei. La doar câțiva pași distanță, o terasă promova bere la draft la prețul de 4 lei.

Foto: captură video

Diferența de doar un leu a fost suficientă pentru ca situația să devină virală. Mulți internauți au considerat contrastul amuzant și au glumit pe seama faptului că „bei cu 4 lei și plătești 5 lei ca să mergi la baie”.

Foto: captură video

Deși paradoxul i-a făcut pe mulți să zâmbească, Eforie Nord continuă să fie considerată una dintre cele mai ieftine stațiuni de pe litoralul românesc. În comparație cu Mamaia sau alte destinații de la malul mării, turiștii spun că aici încă pot găsi preparate și băuturi la prețuri accesibile.

O bere la 4 lei este deja o raritate pe litoral, în condițiile în care în multe stațiuni aceeași băutură costă între 10 și 20 de lei, în funcție de locație. Tocmai de aceea, mulți vizitatori apreciază faptul că în Eforie Nord încă există terase care păstrează tarife prietenoase pentru familii și turiștii cu bugete mai mici.

VEZI ȘI: Prețurile de pe litoral, în vara lui 2026. Cât ajunge să coste o singură zi la mare

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