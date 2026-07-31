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Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date! Ispita a recunoscut acum tot: „M-a deranjat”

De: Alina Drăgan 31/07/2026 | 10:45
Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date! Ispita a recunoscut acum tot: „M-a deranjat”
Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date /Foto: Captură Antena 1
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Episodul 2 din Insula Iubirii-Reuniuni a readus în fața publicului unul dintre cele mai efervescente cupluri ale sezonului 8. Iustina și Cornel au revenit în fața lui Radu Vâlcan în cadrul unui bonfire surprinzător. Mai mult, celor doi li s-a alăturat și ispita Teo Costache, „feblețea” șatenei. Cu această ocazie, Teo a lămurit unul dintre cele mai controversate momente ale sezonului 8. Care a fost motivul pentru care a refuzat-o pe Iustina la dream date?

Iustina Luchian a fost una dintre concurentele sezonului 8 Insula Iubirii. Aceasta a mers în Thailanda alături de partenerul său Cornel, iar cei doi au făcut deliciul publicului. Dinamica din relația lor a intrigat pe toată lumea. Chiar dacă Iustina a dat muuuult prea multe din casă și lui Cornel i-au mai fugit ochii în alte direcții, la final aceștia au plecat împreună, iar ulterior și-au întemeiat o familie frumoasă.

Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date

Iustina și Cornel au revenit în fața lui Radu Vâlcan. Cei doi au împărtășit ce s-a întâmplat în viața lor de când au plecat din Thailanda, însă momentul culminant a fost atunci când și Teo și-a făcut apariția. Mai mult, Radu Vâlcan și-a dorit să clarifice ce s-a întâmplat la dream date.

Prezentatorul a sugerat că Iustina l-ar fi ales pe Teo pentru a se răzbuna pe Cornel. Însă, șatena a negat imediat acest lucru.

„Nu, nu a fost așa”, a spus Iustina Loghin.

De asemenea, Radu Vâlcan și-a dorit să afle și motivul pentru care Teo a refuzat dream date-ul cu Iustina. „Dacă ne aducem aminte, la dream date, Teo a refuzat, de ce ai făcut-o?”, a întrebat prezentatorul.

Ei bine, Teo a fost la fel de direct cum a obișnuit pe toată lumea și a precizat că principalul motiv al refuzului său a fost dat tocmai de dorința de răzbunare a Iustinei. De asemenea, acesta a mai punctat că întâlnirea finală nu le-ar fi adus niciun beneficiu.

„Păi în primul rând pentru că am simțit că nu o să ne ajute cu nimic acel dream date pe mai departe și în al doilea rând m-a deranjat și atunci când a spus ea că vrea să îl facă gelos pe Cornel”, a fost răspunsul oferit de Teo.

Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date /Foto: Captură Antena 1

După mărturisirile făcute de ispită, Iustina a admis și ea, în cele din urmă, că dorința de răzbunare a existat, dorindu-și să își facă gelos partenerul.

„O răzbunare mică, da”, a concluzionat Iustina.

 

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