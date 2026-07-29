Ce cadou a primit Iustina de la Teo Costache, în platoul de la Insula iubirii – Reuniuni. Cum a reacționat Cornel

Episodul 2 din Insula Iubirii-Reuniuni readuce în fața publicului unul dintre cele mai efervescente cupluri ale sezonului 8. Iustina și Cornel revin în fața lui Radu Vâlcan în cadrul unui bonfire surprinzător. Mai mult, celor doi li se va alătura și ispita Teo Costache, „feblețea” șatenei. Teo nu s-a prezentat cu mâna goală în fața Iustinei, ci i-a adus acesteia un cadou special. Ce a primit partenera lui Cornel?

Iustina Luchian a fost una dintre concurentele sezonului 8 Insula Iubirii. Aceasta a mers în Thailanda alături de partenerul său Cornel, iar cei doi au făcut deliciul publicului. Dinamica din relația lor a intrigat pe toată lumea. Chiar dacă Iustina a dat muuuult prea multe din casă și lui Cornel i-au mai fugit ochii în alte direcții, la final aceștia au plecat împreună, iar ulterior și-au întemeiat o familie frumoasă.

Cei doi s-au căsătorit și au împreună o fetiță, Ivana, și un băiețel. Chiar zilele trecute, Iustina a adus pe lume cel de-al doilea copil. Aceasta a născut un băiețel perfect sănătos, care a primit numele Milan.

Teo, cadou special pentru Iustina

Așa cum era de așteptat, de la Insula Iubirii-Reuniuni nu aveau cum să lipsească Iustina și Cornel. Deși au întâmpinat dificultăți, în cele din urmă, cei doi au trecut cu bine testul din Thailanda. La Insula Iubirii lui Cornel i-au fugit ochii după câteva ispite, iar în ceea ce o privește pe Iustina, aceasta a avut o pasiune specială pentru Teo.

Ei bine, acum, Iustina a avut șansa de a-l revedea pe Teo. Ispita s-a întors și nu a venit cu mâna goală. Mai exact, Teo i-a adus un cadou inedit șatenei. Acesta s-a prezentat cu un buchet de flori special, format, de fapt, din numeroase dulciuri.

Teo a ținut cont că la filmări Iustina era însărcinată, așa că buchetul special a fost ales pe baza acestui motiv. Mai mult, ispita a mai spus că a ținut să îi aducă dulciuri, amintindu-și de alintul pe care Iustina îl avea pentru el.

Cadoul a fost oferit sub privirile lui Cornel, care a încercat să rămână detașat:

„Cornel: O să se bucure Ivana de ele (n.r de dulciuri). Radu Vâlcan: Ce flori sunt alea? Teo: Știam că îi plac dulciurile și vine de la un compliment pe care mi-l spune mereu: „Bombonică”. Cornel: Are logică acum”, a fost reacția lui Cornel când a văzut cadoul primit de Iustina.

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