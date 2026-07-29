Oksana Ionașcu, acuzată că nu și-ar fi plătit o factură de 3.000 de lei: ”Toți oamenii păcăliți de ea nu și-au primit banii”

Conflictul dintre Valeria Jalenco și Oksana Ionașcu pare departe de final. După ce a lansat în mediul online o serie de acuzații privind o colaborare profesională și o sumă de bani pe care spune că nu și-ar fi recuperat-o, Valeria a mers în emisiunea lui Dan Capatos, unde a povestit pe larg cum ar fi început totul.

Invitată în platou, Valeria Jalenco a explicat că totul ar fi pornit în perioada în care a colaborat cu Oksana Ionașcu pe partea de comunicare și branding. Ea a ținut să vorbească despre pregătirea sa profesională și a susținut că, încă de la primele discuții, i-ar fi atras atenția asupra unor aspecte pe care le considera importante pentru imaginea publică și pentru relația cu viitorii clienți.

Valeria Jalenco, noi acuzații la adresa Oksanei Ionașcu

Valeria Jalenco a lansat acuzații dure la adresa Oksanei Ionașcu. Ea a spus că mulți oameni ar fi plătit sume importante pentru cursurile soției lui Cezar Ionașcu care nu ar mai fi avut loc. Mai mult, Valeria a afirmat că cei care i-au povestit aceste situații susțin că nu și-ar fi recuperat nici banii.

„Eu în spate am studii superioare și, conform studiilor mele superioare, sunt pe zona de comunicare și branding. Mai am o facultate făcută în străinătate. Am ales psihanaliza. Psihologia merge pe partea de clinică. Tu ești analizant și eu sunt analist. În momentul în care eu colaborez cu cineva, eu îi pun în față contractul și zic: «Ne trebuie transparență».

În cazul Oksanei, ea, când a observat că eu i-am făcut audit la brandul personal, am avut o întâlnire cu ea și îi spun: «Credibilitatea ta este foarte scăzută pentru că nu arăți nicio diplomă, nu ai o firmă pe care să i-o arăți omului: „Uite, plătești factura aici și primești banii înapoi în caz că nu-l livrăm noi.”» I-am explicat înainte să colaborăm că ea trebuie să facă în spate aceste schimbări. Ea era obișnuită să aibă oameni pe care îi exploatează și e o exploatare și psihologică, și economică, și intelectuală. Toți oamenii care au fost păcăliți de ea la propriu, că ea a promis un curs de maternitate unde un singur om plătea 1.600 de lei, 6.000 de oameni nu și-au primit banii”, a spus Valeria.

„Putem să vorbim de o hoție”

Valeria Jalenco a mai spus că, în opinia sa, atunci când este vorba despre servicii din zona spiritualității, lucrurile sunt mult mai complicate din punct de vedere juridic.

Căpătos: „De ce spui tu că au fost păcăliți?” Valeria: „Pentru că dânsa a spus că nu poate presta serviciile. Eu nu acuz, nu am verificat, spun doar ce mi-au povestit oamenii. Dânșii au spus că ea n-a mai ținut cursul, că a avut o perioadă copleșitoare emoțional și banii nu i-a returnat”, a spus Valeria. Capatos: „Când se termină termenele putem să vorbim de o hoție”, a spus Căpătos. Valeria: „În momentul în care un om pretinde că el este un om care are cele mai bune cunoștințe pe spiritualitate, el teoretic are liber unde nu există aceste termene și legea nu poate fi aplicată. Un om care promite un ritual nu poate fi tras la răspundere prin lege”, a spus Valeria.

Întregul scandal a izbucnit după ce Valeria Jalenco a publicat mai multe mesaje pe Instagram, imediat după lansarea podcastului Oksanei Ionașcu. Atunci, ea a susținut că între ele a existat o colaborare profesională și că ar avea de recuperat aproximativ 3.000 de lei, deși factura ar fi fost ulterior stornată.

„Am văzut că Oksana Ionașcu și-a făcut un podcast. Oksana cândva a colaborat cu mine și acum mai are o factură restantă. Noi am stornat-o, dar mai are să îmi plătească 3.000 de lei. Noroc că doar 3.000 de lei. Am înțeles că e țepară, încasează, dar nu plătește”, a spus Valeria.

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Cezar Ionașcu a recunoscut că se uită după alte femei. Oksana era de față!