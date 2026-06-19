Oksana Ionașcu, dezvăluiri neașteptate din căsnicie „Eram două femei care îl împărțeau pe acest domn”

Oksana Ionașcu a făcut declarații despre un moment tensionat traversat în relația cu Cezar Ionașcu, descriind o perioadă în care a resimțit o distanțare în cuplu și impresia că atenția partenerului ar fi fost împărțită cu o altă femeie din viața acestuia.

Mariajul lui Cezar Ionașcu a fost adesea în atenția publicului, cei doi fiind percepuți destul de deschiși în declarații. Totuși, anumite aspecte mai sensibile au rămas nespuse până de curând, când au decis să facă publice detalii din viața lor personală.

Competiție între soție și mamă

Oksana Ionașcu a povestit despre o etapă sensibilă din viața de familie, cu care se pot confrunta multe femei aflate într-o căsnicie, și a explicat cum a reușit să gestioneze relația cu soacra sa. Aceasta a recunoscut că, la un moment dat, a avut senzația unei competiții pentru atenția soțului. Însă ulterior a înțeles că situația era percepută diferit.

Aceasta a subliniat că nu a existat un conflict real între ea și mama lui Cezar Ionașcu. Însă a explicat că ambele au personalități puternice, ceea ce a generat inițial anumite momente de tensiune. În timp, Oksana Ionașcu și soțul ei au reușit să construiască un echilibru familial.

„A fost pentru mine prima experiență de contact mai îndelungat cu mama soacră. Eu sunt foarte relaxată în acest sens, nu am nici ce să împart… dar s-a simțit o dinamică de tensiune în perioada aceea, cu tot respectul, în care eram două femei puternice, teritoriale, care îl împărțeau pe acest mare domn”, a declarat Oksana Ionașcu la podcastul Gabrielei Cristea.

Totodată, ea a declarat că are o poziție bine definită în viața soțului său și că acest lucru îi oferă siguranță. Ea a adăugat că nu resimte temeri legate de posibilitatea de a împărți atenția partenerului cu o altă femeie.

„Eu sunt în același timp soția lui, nu am ce să îl împart pe Cezar cu nicio altă femeie. Eu îmi păstrez poziția mea neutră. S-a simțit în casă o dinamică tensionată, cine este șefa în casă? Până când, la un moment dat, unul dintre copii a zis: «În casa aceasta, mama e șefa»”, a declarat Oksana Ionașcu.

Cezar Ionașcu a mărturisit că se uită și după alte femei

Cunoscut pentru perspectivele sale asupra relațiilor, Cezar Ionașcu a explicat că unul dintre principiile care stau la baza căsniciei sale este păstrarea identității individuale de către fiecare partener, precum și menținerea propriului spațiu personal.

„Eu am lumea mea în acest cuplu și ea are lumea ei. De aceea acest cuplu este perfect. Cuplurile care încearcă să își transfere lumile, ea încearcă să îl aducă pe calea ei, el încearcă să o aducă pe calea lui, sunt cupluri ratate. «Vreau să fiu ca celălalt». «Vreau să fiu ca celălalt» duce la faliment.”, a spus Cezar Ionașcu.

Mai mult, Cezar Ionașcu a admis că se uită în continuare după femeile din jur. El consideră acest comportament drept unul natural și lipsit de conotații neobișnuite.

„Mă uit de foarte multe ori împrejur pentru că sunt un bărbat căsătorit, dar în momentul în care nu n-aș mai întoarce capul după o femeie, aș fi un bărbat mort și recunosc asta public”, a declarat el.

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Cum își răsfață Cezar Ionașcu soția, dupa ce a fost surprins cu altă femeie. Oksana a făcut publică imaginea!