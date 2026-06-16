Cezar Ionașcu a recunoscut că se uită după alte femei. Oksana era de față!

Cezar Ionașcu vine din nou în atenția publicului. Bărbatul a recunoscut în repetate rânduri că nu este ușă de biserică în căsnicia cu Oksana Ionașcu, iar acum face o nouă declarație uluitoare.

Cezar Ionașcu trăiește o poveste de dragoste cu Oksana Ionașcu. El este cunoscut publicului pentru temele pe care le abordează în mediul online, în special cele legate de relații, masculinitate, disciplină și altele. De-a lungul timpului a vorbit în fața oamenilor despre faptul că nu este ușă de biserică. Acum, coachul de dezvoltare personală a recunoscut că se uită după alte femei. Mai mult decât atât, a făcut această declarație chiar în fața soției.

Cezar Ionașcu se uită după alte femei

Bărbatul este foarte controversat în mediul online. Cu toate acestea, are o comunitate impresionantă care îl urmăresc pentru sfaturile sale în relații, masculinitate și multe altele. În urmă cu câteva luni, Cezar Ionașcu a fost implicat într-un scandal de infidelitate. Acum, vine din nou în atenția publicului cu un subiect controversat.

Invitat în cadrul unui podcast, Cezar a recunoscut că întoarce capul mereu după alte femei. În plus, el susține că nu este nimic greșit.

Mă uit de foarte multe ori împrejur, pentru că sunt un bărbat căsătorit, dar, în momentul în care nu aș mai întoarce capul după o femeie, aș fi un bărbat mort și recunosc asta public, a declarat el.

Cezar Ionașcu, acuzat de infidelitate

Numele lui Cezar Ionașcu a fost intens discutat în mediul online și nu numai, pentru că în primăvara anului trecut a fost acuzat de infidelitate. Pe atunci se specula faptul că ar fi înșelat-o pe soția lui, Oksana Ionașcu în timp ce era plecată în străinătate. De asemenea, anumite surse spuneau că în acea perioadă nu erau în relații tocmai bune. Mai mult decât atât, cei doi ar fi stat separat un timp, însă l-ar fi primit înapoi în căminul conjugal și asta pentru că a aflat că este însărcinată cu cel de-al șaptelea copil. Ulterior, bărbatul a negat toate aceste informații și a explicat că problemele de cuplu au survenit din alte motive pe care nu dorește să le discute în spațiul public.

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