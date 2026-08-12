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Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 20:06
Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”
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Oana Monea de la Insula Iubirii (33 de ani) a transmis un mesaj neașteptat chiar înainte de începerea noului sezon. Fosta ispită supremă a ținut să vorbească despre maturitate și despre viață, iar fanii au reacționat imediat.

Fix în perioada în care fanii așteaptă cu nerăbdare noul sezon Insula Iubirii, frumoasa blondină a venit cu o declarație misterioasă despre maturitate, suferință și lecțiile pe care viața le lasă în urmă. N-a spus despre cine vorbește, n-a explicat contextul și nici nu a oferit vreun indiciu concret.

„Cel care gândește mai matur decât vârsta lui a plătit, cândva, un preț pentru lecțiile pe care alții încă nu le-au învățat”, a fost mesajul transmis de Oana Monea.

Oana Monea, mesaj neașteptat înainte de noul sezon Insula Iubirii

Fosta ispită nu a spus dacă mesajul este despre propria experiență, despre o persoană din viața ei sau dacă pur și simplu a rezonat cu un gând pe care a vrut să-l împărtășească.

Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”
Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”

Nu este însă pentru prima dată când Oana Monea lasă să se vadă o latură mult mai vulnerabilă decât cea pe care publicul o vede la televizor. În urmă cu ceva timp, blondina a făcut o dezvăluire extrem de personală despre o perioadă complicată prin care a trecut. Aceasta a povestit că un șoc suferit la muncă, în perioada sărbătorilor de iarnă, a avut urmări serioase asupra ei.

„Mi-a fost foarte greu să recunosc”

Oana a spus că era singură în acel moment și că, după episodul respectiv, a avut nevoie de tratament. Blondina a mărturisit că i-a fost foarte greu să recunoască tot și că a trecut cu greu peste acest incident neplăcut.

„Mi-e foarte greu să recunosc chestia asta, dar vă zic într-un moment așa, ca să înțelegeți că, pe lângă faptul că ne vedem printr-un ecran, suntem cu toții oameni. Iarna trecută, din cauza unui șoc, eram în vacanța de Crăciun, eram în recepție, am avut un șoc la muncă, și din cauza acelui șoc … eram singură, nu era nimeni acolo să mă poată consola, sau cu care să pot sta de vorbă, am făcut o ușoară semipareză, am fugit la medic și după două săptămâni de tratament am fost mai mult decât ca nouă, m-am simțit excelent de bine și întâmplarea asta m-a făcut să particip din nou la Insula Iubirii, faptul că am trecut printr-o ușoară depresie și o ușoară semipareză din nou, după aproape 11 ani.”, a dezvăluit Oana Monea.

Asta să fie, oare, „prețul” despre care vorbește acum? Aici începe adevărata nebuloasă. Oana nu a legat direct noua postare de experiența despre care a vorbit în trecut. Totuși, cuvintele despre „preț”, lecții și maturizare capătă o greutate aparte după dezvăluirile pe care le-a făcut despre perioada dificilă din viața sa.

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