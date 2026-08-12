Cum a apărut Anna la un restaurant de lux din Capitală + Cine i-a ținut companie toată seara. Blonda care l-a cucerit pe „Romeo” de pe Transfăgărășan își vede de viață!

În timp ce o țară întreagă întoarce pe toate părțile povestea ei cu pensionarul SRI care i-a scris numele pe stânca de pe Transfăgărășan, Anna pare să doarmă foarte liniștită. Blonda își vede nestingherită de viață și, judecând după programul ei, n-a ratat nicio rezervare din cauza scandalului. Recent, CANCAN.RO a surprins-o la un local de lux din Capitală, iar de această dată n-am mai scotocit după indiciile pe care le-a lăsat, voit sau nu, pe Instagram. Am mers direct la locul faptei și am descoperit-o într-o companie la care, sincer, nu ne-am fi așteptat!

Internetul fierbe, stânca de pe Transfăgărășan încă poartă urmele declarației de amor, iar relația extraconjugală despre care CANCAN.RO a scris a ajuns subiect național. Anna? Anna și-a pus o rochie albă, foarte scurtă, sandalele argintii cu funde și a ieșit liniștită în oraș. Dacă povestea care a făcut-o celebră peste noapte a produs valuri, se pare că nu au fost suficient de mari încât să-i strice blondinei planurile de aseară. Scandalul este scandal, dar rezervarea nu se anulează!

Pe de altă parte, Anna nu pare să fi apreciat prea tare munca noastră de detectivi. Sau poate tocmai faptul că ne-am făcut treaba prea bine a deranjat-o. I-am reperat „Romeo” în reflexia ochelarilor, apoi într-o lingură și am pus cap la cap povestea pe care ar fi preferat, probabil, să o țină departe de ochii lumii. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

„Romeo” a lipsit din peisaj. Cine i-a ținut companie blondinei

Dar să nu mai lungim misterul. De această dată, Anna a fost surprinsă în compania unei femei, cel mai probabil o prietenă. O distribuție aproape neașteptată pentru acest episod, după ce povestea care a făcut-o virală a adus în jurul numelui său mai ales domni, inclusiv unul cu soție acasă. De această dată, nicio verighetă masculină nu a tulburat peisajul. Doar două doamne elegante, o discuție la ieșirea din restaurant și Anna cu telefonul permanent la îndemână.

Pentru ieșire, Anna a ales o rochie albă, mini, cu spatele gol și un decolteu imposibil de trecut cu vederea. A completat ținuta cu sandale argintii, decorate cu funde supradimensionate, și o geantă la fel de strălucitoare. Pe scurt, o apariție care poate fi acuzată de multe, numai de discreție nu.

Totuși, cadrele realizate în lumina neiertătoare arată și diferența dintre imaginea atent construită pe Instagram și realitatea surprinsă de aparatul nostru. Nu spunem că Anna arată rău, dimpotrivă, silueta este una suplă, iar ținuta îi pune în valoare formele. Ce vrem să spunem este că, pe Instagram, Anna știe să-și joace bine cărțile! Alege lumina care o avantajează, unghiul din care iese perfect și, la nevoie, lasă și filtrul să-și facă treaba. În teren, lucrurile sunt mai naturale, mai puțin lustruite și, inevitabil, mai omenești.

Un singur lucru rămâne neschimbat, indiferent de unghi! Încrederea cu care Anna își vede în continuare de viață. Acum, după ce povestea lor a coborât de pe munte și a ajuns în toată presa, Anna nu pare deloc hotărâtă să intre în umbră. Dimpotrivă, și-a văzut de program, de ieșiri și de Instagram. Doar pensionarul SRI a lipsit din peisaj. Cel puțin din fotografiile noastre, pentru că lingurile de la restaurant nu le-am mai verificat!

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