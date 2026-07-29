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Oana Monea, de nerecunoscut după ce și-a operat fața: ”Cu siguranță a dat greș”

De: Irina Vlad 29/07/2026 | 09:52
Oana Monea, de nerecunoscut după ce și-a operat fața: ”Cu siguranță a dat greș”
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Oana Monea revine în atenția publicului cu o transformare estetică la nivelul feței. Fosta ispită de la Insula iubirii aproape că este de nerecunoscut după ce și-a operat fața. 

Oana Monea a devenit cunoscută odată cu participarea în rolul de ispită la Insula iubirii (sezoanele 6, 7 si 9 – când a fost ispita supremă). Fiind privită ca o femeie cu chip angelic, delicată și sexy în același timp, Oana Monea a reușit să facă ravagii în Thailanda, reușind mereu să cucerească rapid câte un concurent.

Oana Monea, de nerecunoscut după ce și-a operat fața

De-a lungul anilor, ispita a trecut prin mai multe transformări estetice la nivelul feței, fie că a fost vorba despre intervenții chirurgicale majore, printre care se numără o rinoplastia, fie mici ajustări și corecții cu ajutorul botoxului și a acidului hialuronic.

Recent, ea a revenit subiect de discuție în rândul publicului din mediul online după ultimele două intervenții la nivelul feței. Este vorba despre lifting endoscopic de sprâncene (procedură de ridicare și repoziționare a sprâncenelor și a țesuturilor de pe frunte) și blefaroplastie superioară (operație pentru corectarea pleoapelor căzute prin înlăturarea excesului de piele) – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Pe aceste două proceduri Oana Monea ar fi scos din buzunar aproximat 4.300 de euro. La aproximativ două săptămâni de la intervenție, Oana Monea s-a mândrit public cu rezultatele operațiilor. Transformarea fostei ispite a stârnit un val de reacții acide din partea utilizatorilor, iar unii dintre ei abia au recunoscut-o. Vă prezentăm o parte dintre ele:

„Adica puteți corecta strabismul puțin din bisturiu?!”

„Dar de ce? De ce?!”

„Glumiți???”

„Așa arătam când îmi prinde maică-mea părul în copilărie”

„Să mă ferească… Cu siguranță a dat greș”

„Arăta mai bine înainte.”

„Vă faceți antireclamă cu acest rezultat”

„Așa mă trăgeam de ochi când eram mică și voiam să arăt ca o chinezoaică”

„Mi se părea drăguță și umană fără intervenția asta”

„Mi se pare mie ori seamănă cu Oana Monea, ori chiar ea este?!”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

Cine este ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2026 și câte operații estetice are, de fapt. Ce meserie are la bază?

Primele imagini cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2026. Ispita supremă s-a întors în emisiunea care a consacrat-o

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