Oana Monea, de nerecunoscut după ce și-a operat fața: ”Cu siguranță a dat greș”

Oana Monea revine în atenția publicului cu o transformare estetică la nivelul feței. Fosta ispită de la Insula iubirii aproape că este de nerecunoscut după ce și-a operat fața.

Oana Monea a devenit cunoscută odată cu participarea în rolul de ispită la Insula iubirii (sezoanele 6, 7 si 9 – când a fost ispita supremă). Fiind privită ca o femeie cu chip angelic, delicată și sexy în același timp, Oana Monea a reușit să facă ravagii în Thailanda, reușind mereu să cucerească rapid câte un concurent.

Oana Monea, de nerecunoscut după ce și-a operat fața

De-a lungul anilor, ispita a trecut prin mai multe transformări estetice la nivelul feței, fie că a fost vorba despre intervenții chirurgicale majore, printre care se numără o rinoplastia, fie mici ajustări și corecții cu ajutorul botoxului și a acidului hialuronic.

Recent, ea a revenit subiect de discuție în rândul publicului din mediul online după ultimele două intervenții la nivelul feței. Este vorba despre lifting endoscopic de sprâncene (procedură de ridicare și repoziționare a sprâncenelor și a țesuturilor de pe frunte) și blefaroplastie superioară (operație pentru corectarea pleoapelor căzute prin înlăturarea excesului de piele) – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Pe aceste două proceduri Oana Monea ar fi scos din buzunar aproximat 4.300 de euro. La aproximativ două săptămâni de la intervenție, Oana Monea s-a mândrit public cu rezultatele operațiilor. Transformarea fostei ispite a stârnit un val de reacții acide din partea utilizatorilor, iar unii dintre ei abia au recunoscut-o. Vă prezentăm o parte dintre ele:

„Adica puteți corecta strabismul puțin din bisturiu?!” „Dar de ce? De ce?!” „Glumiți???” „Așa arătam când îmi prinde maică-mea părul în copilărie” „Să mă ferească… Cu siguranță a dat greș” „Arăta mai bine înainte.” „Vă faceți antireclamă cu acest rezultat” „Așa mă trăgeam de ochi când eram mică și voiam să arăt ca o chinezoaică” „Mi se părea drăguță și umană fără intervenția asta” „Mi se pare mie ori seamănă cu Oana Monea, ori chiar ea este?!”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

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