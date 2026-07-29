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O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins

De: Irina Vlad 29/07/2026 | 08:48
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
sursă foto: Pixabay
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O fetiță poloneză în vârstă de 7 ani s-a înecat în piscina unui hotel din stațiunea Sunny Beach de la Marea Neagră. Incidentul a avut loc marți, 28 iulie, iar părinții ei se aflau la o altă piscină din cadrul complexului, în timp ce copila se juca la o piscină învecinată, în cadrul unor activități ale animatorilor. 

Copila de 7 ani, de naționalitate poloneză, se afla în vacanță cu familia ei la un hotel din Sunny Beach. În timp ce părinții se aflau la o piscină din cadrul complexului, fetița se juca într-o piscină alăturată, unde o echipă de animatori desfășura activități de divertisment pentru copii. Din nefericire, fetița a intrat în apă și s-a înecat fără ca cineva să observe la timp.

Copilă de 7 ani s-a înecat fără ca nimeni să observe

Procurorii au confirmat că a fost demarată o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții copilului. În cadrul acesteia, anchetatorii au confiscat înregistrările de pe camerele de supraveghere ale hotelului. Complexul în care s-a produs tragedia este descris ca fiind unul dintre cele mai luxoase din stațiune.

În urma tragediei, un prieten de familie al părinților, de cetățenie română, a lansat un apel de disperare pe un grup destinat turiștilor din Bulgaria. Acesta speră să găsească turiști care au fost acolo cazați și care au făcut fotografii sau au filmat în timpul activităților de animație, imagini care ar putea arăta, din întâmplare, momentul în care fetița a intrat în apă.

„Fetița unei prietene s-a înecat la resortul Sunny Beach din Bulgaria. Tragedia s-a petrecut marți, 21 iulie, iar familia încearcă să afle exact ce s-a întâmplat și are nevoie de orice informație care ar putea ajuta.

Dacă ați fost cazați la acest resort în acea zi, ați asistat la accident sau aveți fotografii, înregistrări video sau orice alte informații relevante, vă rog din suflet să mă contactați în privat. Orice detaliu poate fi de mare ajutor pentru familie. Vă mulțumesc pentru sprijin”, a fost mesajul unui român de pe Travel in Bulgaria.

Postarea a atras o mobilizare impresionantă a utilizatorilor, majoritatea dintre ei fiind români:

„Îmi pare rău pentru părinți. Numai ei știu câtă suferință este în sufletul lor.”

„Din câte am citit, copiii erau sub supravegherea unui îngrijitor de la clubul copiilor unde participau la activități”

„Doamne ferește! În timpul zilei? Nu pot să cred că nu a văzut nimeni, la cât de aglomerate sunt resorturile! Condoleanțe familie”

„Și noi am fost la acest hotel acum 3 ani, fetița mea avea 5 ani atunci. Seara eram cu ea de mână prin curtea interioară a hotelului și vreau să spun că era slab iluminat și ea se juca lângă mine cu alte fetițe, alergau printre copaci și într-o secundă nu am mai văzut-o.

Am găsit-o mergând pe marginea piscinei mari, unde apa este foarte adâncă. Nici nu vreau să știu ce se putea întâmpla dacă ar fi căzut în apă”, au fost o parte din comentarii.

Convins de imaginile de pe Booking, un român a rezervat un sejur într-un hotel de 3 stele de pe litoralul bulgăresc. Când a ajuns la cazare și a deschis ușa, să leșine. Cum arăta camera, de fapt

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