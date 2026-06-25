Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii au rămas fără cuvinte

Prețurile de pe litoralul bulgăresc continuă să stârnească reacții printre turiști, mai ales în stațiunile populare precum Nisipurile de Aur. În plin sezon, discuțiile despre tarifele pentru șezlonguri și umbrele au explodat din nou pe rețelele sociale, după ce mai mulți români au povestit cât au plătit pentru o zi obișnuită la plajă.

Unul dintre comentarii a atras atenția prin simplitatea și sinceritatea lui, dar și prin comparația directă cu facilitățile oferite de unele hoteluri din zonă.

Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur

Un utilizator a scris pe Facebook:

“Prețurile la sezlonguri în Nisipurile de Aur. Două sezlonguri și o umbrelă 18 euro. La Palm Beach Hotel există zonă de plajă privată și nu trebuie să le plătiți. De asemenea, aveți bar lângă inclus.”

Mesajul a devenit rapid viral, pentru că surprinde perfect diferența dintre plajele publice și cele private, dar și modul în care turiștii pot economisi bani dacă aleg un anumit tip de cazare. Cei care au comentat la postare au recunoscut că suma de 18 euro pentru un set complet nu este exagerată în comparație cu alte destinații, însă mulți au subliniat că, în plin sezon, costurile se adună repede pentru familiile cu copii.

Turiștii au rămas fără cuvinte

În același timp, turiștii care au stat la hoteluri cu plajă privată au confirmat că experiența este complet diferită. Faptul că nu trebuie să plătești separat pentru șezlonguri și umbrelă, combinat cu accesul la un bar inclus, schimbă total modul în care îți petreci ziua la mare.

Pentru unii, diferența de preț la cazare se justifică prin confortul și liniștea pe care le oferă o zonă privată, fără aglomerația specifică plajelor publice. Pentru alții, însă, 18 euro rămâne o sumă acceptabilă, mai ales dacă vor să își aleagă singuri locul și să nu depindă de regulile hotelului.

Discuția a scos la iveală și un alt aspect: turiștii români sunt tot mai atenți la raportul calitate-preț și compară constant ofertele din Bulgaria cu cele din Grecia sau România. În timp ce unii consideră că Nisipurile de Aur rămâne o destinație accesibilă, alții spun că prețurile au crescut vizibil în ultimii ani.

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