Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, iar odată cu începutul sezonului estival, primele grupuri de turiști au ajuns deja pe insule.

În Santorini, una dintre cele mai vizitate zone ale arhipelagului, prețurile din taverne variază, însă preparatele tradiționale continuă să fie printre cele mai comandate.

Cât costă o salată grecească, o porție de tzatziki și 3 pâinici la tavernele din Santorini

Conform Libertatea, pe insula vulcanică, într-o tavernă din satul Kamari, o masă simplă cu preparate grecești ajunge la 28,50 euro. O salată grecească este 8,50 euro, porția de tzatziki costă 5,50 euro, iar souvlaki-ul de pui servit cu cartofi prăjiți ajunge la 14,50 euro. Aceste feluri sunt printre cele mai populare în rândul turiștilor, fiind considerate simboluri ale bucătăriei locale.

Dacă la nota de plată se adaugă și băuturile, costul crește până la aproximativ 35 de euro. O apă mică este 1,50 euro, un pahar de vin alb costă 4 euro, iar un coșuleț cu trei pâinici este 1 euro. Tavernele rămân preferate în fața restaurantelor de lux datorită porțiilor mari, atmosferei tradiționale și prețurilor mai accesibile.

În zona centrală a stațiunii Kamari, în localurile de lux de pe faleză, tarifele sunt vizibil mai ridicate. Un espresso cu gheață costă 5,50 euro, o porție de cartofi prăjiți ajunge la 7 euro, iar o salată grecească este 13 euro. Pentru această combinație, turiștii plătesc în jur de 25 de euro. Diferențele de preț sunt similare și în Oia, cea mai cunoscută localitate din Santorini.

Staţiunea din Grecia recunoscută pentru pietrele sale negre

Kamari, situat în sud-estul insulei, este una dintre cele mai populare stațiuni datorită plajei cu nisip și pietricele vulcanice negre, dar și promenadei pline de taverne, cafenele și magazine.

Zona este bine dezvoltată turistic, cu opțiuni de cazare pentru toate bugetele și facilități pentru familii, cupluri sau turiști aflați în căutare de relaxare. În supermarketurile locale, prețurile la fructe sunt pe măsura renumelui insulei: un kilogram de cireșe costă 8,50 euro, iar jumătate de kilogram de căpșuni aproape 4 euro.

Plaja din Kamari a primit în repetate rânduri distincția Blue Flag, datorită calității apei și serviciilor oferite turiștilor, ceea ce contribuie la popularitatea stațiunii în rândul românilor care aleg Grecia pentru vacanțele de vară.

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