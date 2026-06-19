Cod galben de caniculă în România! Cele 14 județe în care vor fi 36 de grade Celsius

O nouă avertizare meteorologică va intra în vigoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă. Începând de sâmbătă, 14 județe din țară se vor confrunta cu disconfort termic și temperaturi ridicate.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă. Vremea începe să se încălzească de vineri, 19 iunie, iar de sâmbătă, 20 iunie, în 14 județe din România temperaturile vor crește semnificativ. Pe litoral, maximele vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar în partea de vest și sud-vest, maxima va fi de 32 de grade Celsius. Mai mult decât atât, în anumite regiuni temperaturile vor ajunge de săptămâna viitoare la 36 de grade.

Cod galben de caniculă în România

După mai multe zile de instabilitate termică și precipitații în mai toată țara, vremea se încălzește semnificativ până la pragul caniculei. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben care va intra în vigoare de sâmbătă, 20 iunie. Temperaturile vor crește ușor de vineri, 19 iunie, atunci când maximele vor fi cuprinse între 24-25 de grade Celsius pe litoral, iar în vest și sud-vest vor atinge 34-36 grade Celsius. Ulterior, va crește și mai mult.

Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24…25 de grade pe litoral şi 32 de grade în vest şi sud-vest, apoi vor fi în creştere, astfel încât duminică şi luni se vor înregistra valori de până la 34…36 de grade, a transmis ANM.

De asemenea, codul galben va rămâne în vigoare sâmbătă, în intervalul orar 12-21. În Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, a mai spus ANM.

Județele vizate de caniculă

Valorile termice se vor înregistra între 30 și 34 de grade Celsius, iar cea mai afectată va fi Câmpia de Vest, acolo unde indicele va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Pe de altă parte, la umbră vor fi temperaturi de 34-36 de grade, însă se vor resimți în jur de 40 de grade. Județele vizate sunt Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş. În plus, în București, în intervalul 19 iunie, ora 20-22 iunie, ora 21 va fi disconfort termic.

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