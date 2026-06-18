Prognoza meteo azi, 18 iunie 2026. Temperaturile vor sări de 30 de grade Celsius, dar nu scăpăm de ploi, grindină și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 18 iunie 2026. După o noapte cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în Crișana, Muntenia și nordul Dobrogei, România va avea parte de o zi călduroasă. Potrivit meteorologilor ANM, nu scăpăm de ploi.

Vremea de azi în România

Vremea va fi mai caldă decât normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, dar nu scăpăm de înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara. Vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu izolat în Transilvania și în sudul Banatului.

Cantitățile de apă acumulate vor atinge 5 l/mp izolat și 15 l/mp. Apar din nou condiții de grindină. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări la munte și în timpul ploilor. Rafalele vor atinge 45 și 55 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei de joi, 18 iunie, vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 10 și 18 grade, fiind mai scăzute în estul Transilvaniei – 5 grade Celsius.

Vremea de azi în București

Temperatura de azi va fi puțin mai scăzută decât cea de miercuri, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Maxima zilei de 18 iunie va fi de 27-28 de grade Celsius, iar minima va coborî în termometre până la 14-16 grade Celsius. În zona preorășenească, temperaturile înregistrate vor indica 12 grade Celsius.

Vremea de azi în marile orașe

Cluj-Napoca : Sunt posibile ploi și joi. Rafalele de vânt vor atinge 16 km/h, în timp ce maxima zilei va indica 23 de grade Celsius în termometre. Spre noapte, minimele vor indica 11 grade Celsius.

: Sunt posibile ploi și joi. Rafalele de vânt vor atinge 16 km/h, în timp ce maxima zilei va indica 23 de grade Celsius în termometre. Spre noapte, minimele vor indica 11 grade Celsius. Timișoara : Cerul va fi însorit și vântul va sufla cu 21 de km/h. Maxima zilei va fi de 28 de grade, în timp ce minima coboară până la 16 grade Celsius.

: Cerul va fi însorit și vântul va sufla cu 21 de km/h. Maxima zilei va fi de 28 de grade, în timp ce minima coboară până la 16 grade Celsius. Iași : Va ploua pe alocuri și vântul va sufla cu 14 km/h. Temperatura maximă a zilei va atinge 24 de grade Celsius, în timp ce minima va indica 14 grade Celsius în termometre.

: Va ploua pe alocuri și vântul va sufla cu 14 km/h. Temperatura maximă a zilei va atinge 24 de grade Celsius, în timp ce minima va indica 14 grade Celsius în termometre. Constanța : Sunt posibile ploi izolate, iar vântul va atinge 23 km/h. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima de 18 grade Celsius.

: Sunt posibile ploi izolate, iar vântul va atinge 23 km/h. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima de 18 grade Celsius. Craiova : Și azi vor fi ploi, dar și rafale de vânt de 19 km/h. Temperatura maximă va fi de 27 de grade și minima de 15 grade Celsius.

: Și azi vor fi ploi, dar și rafale de vânt de 19 km/h. Temperatura maximă va fi de 27 de grade și minima de 15 grade Celsius. Brașov: Sunt așteptate ploi mai intense și precipitații de 3 mm, potrivit vremearomania.com. Vântul va sufla cu 12 km/h, în timp ce termometrele vor indica 21 de grade în timpul zilei și 11 grade Celsius pe timp de noapte.

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