Prognoza meteo azi, 18 iunie 2026. Temperaturile vor sări de 30 de grade Celsius, dar nu scăpăm de ploi, grindină și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 18 iunie 2026. După o noapte cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice în Maramureș, Transilvania și Moldova și izolat în Crișana, Muntenia și nordul Dobrogei, România va avea parte de o zi călduroasă. Potrivit meteorologilor ANM, nu scăpăm de ploi.
Vremea va fi mai caldă decât normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, dar nu scăpăm de înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara. Vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu izolat în Transilvania și în sudul Banatului.
Cantitățile de apă acumulate vor atinge 5 l/mp izolat și 15 l/mp. Apar din nou condiții de grindină. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări la munte și în timpul ploilor. Rafalele vor atinge 45 și 55 km/h.
Temperaturile maxime ale zilei de joi, 18 iunie, vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 10 și 18 grade, fiind mai scăzute în estul Transilvaniei – 5 grade Celsius.
Temperatura de azi va fi puțin mai scăzută decât cea de miercuri, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.
Maxima zilei de 18 iunie va fi de 27-28 de grade Celsius, iar minima va coborî în termometre până la 14-16 grade Celsius. În zona preorășenească, temperaturile înregistrate vor indica 12 grade Celsius.
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