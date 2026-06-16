Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice

Administrația Națională de Meteorologie (Administrația Națională de Meteorologie) a emis o atenționare de tip cod galben valabilă pentru mai multe regiuni din România, vizând o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată care va aduce ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină. Fenomenele sunt așteptate să se manifeste în special în zona de nord și centru a țării, începând de miercuri la prânz și până în primele ore ale nopții de joi.

Conform prognozei, intervalul de manifestare a fenomenelor severe este cuprins între 17 iunie, ora 12:00, și 18 iunie, ora 02:00. În acest interval, masele de aer cald și umed vor favoriza dezvoltarea rapidă a norilor, ceea ce va duce la episoade de vreme instabilă, unele dintre ele cu caracter local intens.

Cod galben de vreme severă în România

Zonele vizate de această avertizare includ Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei, precum și regiuni extinse din Moldova. În aceste areale, meteorologii prognozează averse torențiale ce pot cumula cantități de apă semnificative într-un timp scurt, ceea ce poate duce la acumulări de apă pe carosabil, scurgeri de pe versanți și creșteri rapide ale debitelor unor cursuri de apă mici.

Pe lângă precipitațiile abundente, sunt așteptate și frecvente descărcări electrice, iar în unele zone pot apărea vijelii, cu rafale de vânt ce pot produce doborâri temporare de arbori sau întreruperi în alimentarea cu energie electrică. De asemenea, nu este exclusă apariția grindinei, în special în timpul celor mai intense celule de furtună, fenomen care poate afecta culturile agricole și vegetația.

În ceea ce privește evoluția pe parcursul zilei de miercuri, instabilitatea atmosferică va fi resimțită treptat, inițial în zonele montane și submontane, urmând ca apoi să se extindă către regiunile de câmpie din nordul și centrul țării. Pe alocuri, fenomenele pot avea caracter de scurtă durată, dar intensitate ridicată.

Pentru municipiul București, prognoza indică o vreme relativ apropiată de normalul climatologic al perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 27 și 28 de grade Celsius, iar cerul va prezenta variabilitate, cu perioade de înnorări temporare. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, însă acestea nu vor avea caracterul violent al fenomenelor din nordul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 14–16 grade Celsius, ceea ce indică o noapte relativ răcoroasă pentru această perioadă.

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