Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani

Deși ne aflăm la jumătatea lunii iunie, vremea din România este departe de ceea ce ne-am aștepta de la începutul verii. În ultimele săptămâni, mai multe regiuni ale țării s-au aflat sub avertizări de vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice, iar temperaturile au rămas sub valorile specifice perioadei. În timp ce mulți români așteaptă instalarea căldurii de vară, meteorologii privesc deja spre sezonul rece.

Potrivit prognozelor meteorologice pentru stațiunea Sinaia, prima ninsoare din România ar putea să își facă apariția pe 10 octombrie 2026. Estimările arată că în acea zi sunt posibile precipitații mixte, iar la altitudini mai ridicate acestea se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Astfel, Sinaia ar putea deveni prima localitate din țară care vede fulgi de zăpadă în noul sezon rece.

Temperaturile mai scăzute de la altitudini mari favorizează apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare, în special atunci când masele de aer rece pătrund peste țară. Dacă prognozele se vor confirma, ninsoarea estimată pentru 10 octombrie la Sinaia va marca începutul simbolic al sezonului rece 2026-2027 și va reprezenta primul semn că iarna se apropie, chiar dacă în zonele joase ale țării vremea va rămâne încă specifică toamnei.

Cum va fi vremea în următoarea perioadă în România

Până atunci însă, vremea începe să se încălzească după răcirea accentuată din ultimele zile. Conform meteorologilor, temperaturile vor crește treptat în perioada următoare, iar în numeroase zone ale țării se vor apropia din nou de pragul de 30 de grade Celsius.

Dacă la finalul acestei săptămâni maximele au coborât în unele regiuni până la 16-22 de grade, situația se va schimba rapid. În zilele următoare sunt așteptate valori cuprinse între 22 și 30 de grade, iar tendința de încălzire va continua și în săptămâna viitoare.

Specialiștii anunță că vremea va deveni local călduroasă în Oltenia și Muntenia, iar spre sfârșitul lunii iunie temperaturile vor continua să crească. În București, răcirea va fi doar temporară, cu ploi și maxime de 21-22 de grade, însă în weekend temperaturile vor urca din nou spre 29-30 de grade Celsius.

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