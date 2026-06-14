Acasă » Știri » Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani

Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 08:01
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Când se întorc ninsorile în România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Deși ne aflăm la jumătatea lunii iunie, vremea din România este departe de ceea ce ne-am aștepta de la începutul verii. În ultimele săptămâni, mai multe regiuni ale țării s-au aflat sub avertizări de vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice, iar temperaturile au rămas sub valorile specifice perioadei. În timp ce mulți români așteaptă instalarea căldurii de vară, meteorologii privesc deja spre sezonul rece.

Potrivit prognozelor meteorologice pentru stațiunea Sinaia, prima ninsoare din România ar putea să își facă apariția pe 10 octombrie 2026. Estimările arată că în acea zi sunt posibile precipitații mixte, iar la altitudini mai ridicate acestea se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Astfel, Sinaia ar putea deveni prima localitate din țară care vede fulgi de zăpadă în noul sezon rece.

Temperaturile mai scăzute de la altitudini mari favorizează apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare, în special atunci când masele de aer rece pătrund peste țară. Dacă prognozele se vor confirma, ninsoarea estimată pentru 10 octombrie la Sinaia va marca începutul simbolic al sezonului rece 2026-2027 și va reprezenta primul semn că iarna se apropie, chiar dacă în zonele joase ale țării vremea va rămâne încă specifică toamnei.

Sursa foto: Easeweather

Cum va fi vremea în următoarea perioadă în România

Până atunci însă, vremea începe să se încălzească după răcirea accentuată din ultimele zile. Conform meteorologilor, temperaturile vor crește treptat în perioada următoare, iar în numeroase zone ale țării se vor apropia din nou de pragul de 30 de grade Celsius.

Dacă la finalul acestei săptămâni maximele au coborât în unele regiuni până la 16-22 de grade, situația se va schimba rapid. În zilele următoare sunt așteptate valori cuprinse între 22 și 30 de grade, iar tendința de încălzire va continua și în săptămâna viitoare.

Specialiștii anunță că vremea va deveni local călduroasă în Oltenia și Muntenia, iar spre sfârșitul lunii iunie temperaturile vor continua să crească. În București, răcirea va fi doar temporară, cu ploi și maxime de 21-22 de grade, însă în weekend temperaturile vor urca din nou spre 29-30 de grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București

Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă? Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Simona Halep, copleșită de emoții la petrecerea de retragere. Cine este bărbatul care i-a fost alături până la final
Știri
Simona Halep, copleșită de emoții la petrecerea de retragere. Cine este bărbatul care i-a fost alături până la…
Doliu în sport! Ea este atleta de 25 de ani a murit în timp ce se afla în vacanță în Thailanda
Știri
Doliu în sport! Ea este atleta de 25 de ani a murit în timp ce se afla în…
Lupte în arenă de ziua celui mai puternic lider al lumii
Mediafax
Lupte în arenă de ziua celui mai puternic lider al lumii
Crin Antonescu, prima reacție după cutremurul din PNL: Da, în PNL e o luptă. Le doresc succes conservatorilor
Gandul.ro
Crin Antonescu, prima reacție după cutremurul din PNL: Da, în PNL e o...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce mulți americani plecați din SUA au renunțat la cetățenie: „Nu m-am simțit niciodată foarte patriotă”
Adevarul
De ce mulți americani plecați din SUA au renunțat la cetățenie: „Nu m-am...
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina digitală de fier”
Mediafax
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina...
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Și-au amenajat un adevărat imperiu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Și-au amenajat un...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscopul săptămânii 15-21 iunie 2026. Cinci zodii dau lovitura! Vin banii și oportunitățile majore pentru acești nativi
Click.ro
Horoscopul săptămânii 15-21 iunie 2026. Cinci zodii dau lovitura! Vin banii și oportunitățile majore pentru...
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă pentru Bolojan”. Liberalii prevăd ruperea PNL. Ce spune PSD
Digi 24
CULISE. Cum a ajuns Veștea propunerea-surpriză de premier: „O palmă pentru Bolojan”. Liberalii prevăd ruperea...
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Crin Antonescu, prima reacție după cutremurul din PNL: Da, în PNL e o luptă. Le doresc succes conservatorilor
Gandul.ro
Crin Antonescu, prima reacție după cutremurul din PNL: Da, în PNL e o luptă. Le...
ULTIMA ORĂ
Simona Halep, copleșită de emoții la petrecerea de retragere. Cine este bărbatul care i-a fost alături ...
Simona Halep, copleșită de emoții la petrecerea de retragere. Cine este bărbatul care i-a fost alături până la final
Imagini de colecție cu Luminița Becali, fiica și nepoatele la sfințirea bisericii din Pipera. Gigi ...
Imagini de colecție cu Luminița Becali, fiica și nepoatele la sfințirea bisericii din Pipera. Gigi Becali și-a văzut visul împlinit înconjurat de cei dragi!
Doliu în sport! Ea este atleta de 25 de ani a murit în timp ce se afla în vacanță în Thailanda
Doliu în sport! Ea este atleta de 25 de ani a murit în timp ce se afla în vacanță în Thailanda
Incidente la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale
Incidente la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale
Andreea Bostănică, apariție surprinzătoare la sfințirea bisericii de 10 milioane € a lui Becali. ...
Andreea Bostănică, apariție surprinzătoare la sfințirea bisericii de 10 milioane € a lui Becali. După scandalul cu Iuliana Beregoi, a schimbat complet decorul
Ioana Ginghină o critică pe Nicoleta Luciu pentru provocările făcute pe Tiktok. Cât de deplsate ...
Ioana Ginghină o critică pe Nicoleta Luciu pentru provocările făcute pe Tiktok. Cât de deplsate i se par actriței: „Ca un cățel”
Vezi toate știrile