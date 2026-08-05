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Daniela Florea, condusă pe ultimul drum după tragedia din Italia. Comunitățile s-au mobilizat pentru repatriere

De: Elisa Tîrgovățu 05/08/2026 | 12:19
Daniela Florea, condusă pe ultimul drum după tragedia din Italia. Comunitățile s-au mobilizat pentru repatriere
Daniela Florea, condusă pe ultimul drum după tragedia din Italia. Comunitățile s-au mobilizat pentru repatriere / Sursa foto: Social media
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Daniela Florea, românca de 35 de ani care a fost găsită fără viață în apartamentul său din Torino, a fost condusă pe ultimul drum în localitatea natală Matca, județul Galați. Repatrierea trupului neînsuflețit a fost posibilă datorită sprijinului oferit de oameni din România și Italia, care au contribuit prin donații pentru ca familia să poată organiza funeraliile.

Povestea Danielei a impresionat numeroși oameni. În urma tragediei s-a creat o mobilizare pentru ca aceasta să fie adusă acasă. Demersurile au fost sprijinite de Ionela Bica, partenera actuală a fostului soț al victimei. Deși nu avea o legătură de familie cu Daniela, aceasta a ales să se implice și să ajute până la final.

„Dacă pot, fac ceva, așa încât să iasă totul bine până la capăt”, a declarat Ionela Bica, explicând că sprijinul primit de la oameni a făcut posibilă strângerea banilor necesari pentru repatriere.

Daniela provenea din Matca și locuia de mai mulți ani în Italia, unde muncea în domeniul curățeniei într-un spital. Aceasta trăia în Torino, pe strada Paisiello, în cartierul Barriera di Milano. Românca era mamă a doi copii: un adolescent de 16 ani, care locuiește în România alături de tatăl său, și un băiețel de șase ani, rezultat din relația cu Daniel Trandafir, fostul său partener.

După aprobarea procedurilor pentru înmormântare, sicriul Danielei a fost transportat în România, unde a fost preluat de fostul soț. Prietenii și apropiații din Italia au venit să își ia rămas-bun de la ea înainte de plecarea spre țară. O parte dintre banii strânși din donații au fost folosiți și pentru sprijinirea fiului adolescent, care a fost profund afectat de pierderea mamei sale.

Românca ar fi suferit o lovitură puternică la nivelul capului

Între timp, ancheta autorităților italiene continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care Daniela și-a pierdut viața. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, investigațiile medico-legale au indicat existența unui traumatism cranian. Specialiștii au stabilit că femeia ar fi suferit o lovitură puternică la nivelul capului. Ipoteza luată în calcul de anchetatori este că ulterior ar fi fost sufocată.

Cadavrul Danielei a fost descoperit ascuns în spațiul de depozitare al patului, acoperit cu un cearșaf. Din cauza stării avansate a trupului, medicii legiști nu au putut stabili imediat momentul și cauza exactă a morții. Analizele efectuate ulterior au oferit însă noi indicii. Anchetatorii verifică mai multe variante, inclusiv posibilitatea ca victima să fi fost lovită cu mâinile sau izbită de un obiect ori de un perete înainte de a fi ucisă.

Un alt element important din anchetă este un mesaj trimis de pe telefonul Danielei după ultima întâlnire cu bona fiului său cel mic. Femeia povestise că o văzuse ultima dată pe româncă în data de 16 iulie 2026. Ulterior a primit un mesaj prin care aceasta anunța că pleacă pentru câteva zile în concediu. Polițiștii încearcă acum să stabilească cine a scris acel mesaj și dacă Daniela mai era în viață în acel moment.

Sursa foto: Social media

Fiul victimei se află acum într-un centru social

Principalul suspect în dosar este Daniel Trandafir, în vârstă de 45 de ani, fostul partener al victimei și tatăl copilului lor. Bărbatul neagă orice implicare în moartea Danielei și este reprezentat de avocații săi. Relația dintre cei doi se încheiase înainte de tragedie. Femeia se mutase în apartamentul în care avea să fie găsită decedată în septembrie 2025.

Anchetatorii verifică și informațiile potrivit cărora între cei doi ar fi existat tensiuni, inclusiv mesaje repetate prin care bărbatul ar fi încercat să afle unde se afla Daniela sau ar fi exercitat presiuni asupra ei. Femeia nu depusese însă plângeri împotriva fostului partener.

Dosarul este coordonat de procuroarea Delia Boschetto, iar autoritățile analizează inclusiv posibilitatea ca fapta să fie încadrată drept feminicid, dacă se va demonstra că a avut la bază motive legate de control, dominare sau discriminare de gen. Fiul cel mic al Danielei, care locuia împreună cu ea în Italia, se află în prezent într-un centru social.

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