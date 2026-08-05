Motivul pentru care Mircea Badea nu îl consideră pe Florin Ristei coleg. A spus adevărul: „Eu am altă treabă”

După ce l-a luat la bani măruți pe Florin Ristei, Mircea Badea nu se oprește. Primind mai multe critici pentru că și-a criticat colegul de trust, acesta a reacționat, din nou, și a explicat foarte clar pe cine consideră coleg și pe cine nu. Mircea Badea i-a renegat până și pe Răzvan și Dani și a spus cine sunt adevărații lui colegi.

Recent, Mircea Badea l-a luat în vizor pe Florin Ristei și nu s-a sfiit să îl critice dur (Vezi mai multe detalii AICI). Ei bine, după declarațiile făcute la adresa cântărețului, Mircea Badea a fost la rândul său criticat pentru faptul că și-a denigrat colegul de trust. Însă asta nu l-a mișcat deloc pe jurnalist, care a avut o nouă reacție.

„Am zis eu de ală, cum îl cheamă, cântăciosul, Ristei. Am zis că e analfabet, cu alea cu â că e consoană, cu kilometrii la oră.. Mna și am zis lăsați-vă de astea cu considerațiunile despre limba română. Țineți-vă de alea cu bro, de engleza de Whatsapp, cu clubăreala. În sfârșit, și au zis că mi-am atacat colegii de trust. Eu nu mai pot cu asta cu colegul de trust, că despre asta vreau să vorbesc. Eu nu înțeleg ce e ăla coleg de trust. Adică niște oameni sunt colegi de trust dacă au niște contracte cu o entitate economică? Asta îi face colegi? Nu am înțeles niciodată”, a spus Mircea Badea.

Motivul pentru care Mircea Badea nu îl consideră pe Florin Ristei coleg

Mai mult, Mircea Badea a ținut să explice foarte clar ce înseamnă pentru el de fapt să fii coleg cu cineva. Se pare că acesta consideră că are foarte puțini colegi. Le oferă această titulatură doar celor alături de care a lucrat și alături de care a trecut prin momente grele. De asemenea, Mircea Badea a mai punctat că nici pe Răzvan și Dani nu îi consideră colegi.

„Deci eu în mintea mea sunt coleg cu foarte puțini oameni. În mintea mea și nu doar în mintea mea, în afectul meu, și la nivel psihologic, în multe cotloane al ființei mele .. Mă simt și recunosc că sunt coleg cu foarte, foarte puțini. Și anume cu ăia cu care am fost la război, că ăia alături de care mi-am riscat pielea în niște situații foarte nasoale. Cu ăia sunt coleg și sunt foarte puțini. Cu Gigel de nu știu unde.. nu l-am văzut în viața mea, nu a fost lângă mine, alături de mine, cu mine… când ne riscam pielea, când am trecut prin nenorociri. Sunt coleg cu nu știu ce Gigel, de când? Pe bune? Cică de trust. Deci eu sunt coleg cu ăia cu care am fost la război și lângă care mi-am riscat pielea. Nu sunt coleg de exemplu în mintea mea cu Răzvan și Dani. Nu sunt coleg cu ei. Nu e ceva rău ce spun. Sunt niște persoane onorabile, absolut respectabile, îi susțin, dar nu sunt coleg cu ei. Sau hai că de ei măcar am auzit. Sunt niște persoane extraordinare, dar nu sunt coleg cu ei. Pe ei îi știu cum îi cheamă, dar în rest majoritatea vedetelor de la trust.. nu știu cine sunt. Eu am altă treabă”, a mai spus Mircea Badea.

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